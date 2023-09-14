金萊姆／螺與綠藻的和諧交響曲

年初，為協助讀小四的兒子完成寒假作業，經家庭會議表決後，題目定為「水族樂」，做足功課後，隔天我們便至住家附近的水族館報到。

很幸運地，當天駐店的工讀生是海洋大學在學生，在問明來意與預算後，先熱情領著兩個孩子進行簡單又重要的觀念介紹，並搭配一組基本設備，孩子們興高采烈地挑選幾隻小魚後，便回家著手養魚計畫。

魚缸生態很快進入穩定，期間僅陣亡一隻小魚，兒子歡歡喜喜地完成學習報告。但隨著時間推進，小小的生態系統竟不知不覺失去平衡，不起眼的綠藻瞬間炸缸，即便孩子們輪值辛勤刮除，一稍有懈怠，爆缸的情形便會再度上演。

為解決惱人問題，我加入臉書社團詢問高手，剔除下藥等方式，欲達到魚藻共生平衡的方法，竟是養殖螺類來抑制失控的藻群。

根據魚友分享，最適合作為魚缸清潔小幫手的前三名莫過於金剛螺、蜜蜂角螺及兔螺。心急的我立刻直奔水族街，帶回金剛螺、蜜蜂角螺及一大兩小的橙兔螺。

這三種螺就如牠們的名字一樣，金剛螺外型有如黑金剛，黝黑而強壯，除藻效果堪稱玩家心中之翹楚，但由於有避光性，白天時間不是鑽進底砂就是躲進陰暗角落，欲窺其除藻英姿，只能趁三更半夜靠著手機微弱的燈光偷偷觀賞了。

蜜蜂角螺誠如其名，除了外型像小巧可愛的蜜蜂，亦無時無刻勤奮勞動著。

兔螺的外表因有著一對可愛的長長觸角和延長如兔子吻部的口足，爬行時還會頓點一下，彷彿跳著水中芭蕾的小兔子般而聞名。

兩隻小兔螺就如兔寶寶般，總是活蹦亂跳，舉凡任何長藻處，如沉木底、濾水器、打氣石，甚至是搖搖欲墜的溫度計等，都會排除萬難，大快朵頤，模樣逗趣可愛，呆萌極了！然而老兔卻不同，不似小兔到處覓藻，先是悠哉地閒晃一圈後，便停留在長滿厚藻的沉木與珍珠草的交接處。這一停留竟長達一個星期之久，期間只見牠不時伸出頭來啃食兩旁的綠藻，和偶爾翻身品嘗頭頂上新長出的嫩葉外，絲毫不願移動千金之軀。

原本喪氣養了一隻懶散的老兔，某天竟在缸裡發現兩隻如珍珠般大小的寶寶螺，興奮之餘，上網搜尋，才豁然開朗，原來老兔螺翻肚覓食其實是為了方便產子！家裡也因為新成員的加入，瞬間熱鬧滾滾。

現在，我們家的魚缸終於不再藻滿為患，看著魚缸生態終於又達成平衡，頗有歲月靜好之感。也許哪一日這樣美好的平衡又將被什麼不知名的生物破壞，但我想，我會滿心期待地接招的。