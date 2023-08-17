我喜歡種植物，並時常將其作為室內擺飾的小物。不過，我喜歡的植物是以不開花的蕨類為主，尤其特愛鐵線蕨家族。家中有不少品種的鐵線蕨，通常它們來自花市或園藝店，部分則是植物同好贈送的分株。但不論來自於何處，若要將鐵線蕨帶回家中照顧，勢必要經過「馴化」的階段，也就是讓植物重新適應全新的環境。

扇葉鐵線蕨是我還住在彰化時於花市購入的。個人認為這應該是最好照顧的鐵線蕨，由於它適應力極強，從花市帶回來後幾乎沒有水土不服的狀況出現，即使幾年後搬回台中也很快就適應了新環境，健康地成長茁壯。在我的記憶中，大概只有偶發自花市帶回來的蟲害影響其健康。我喜歡扇葉鐵線蕨植株間特有的層次感，有高有低的穿插，讓盆栽的立體感非常豐富，每每看到它都會回想起住在彰化的時光。

鞭葉鐵線蕨則是由同樣喜歡植物的朋友所贈送的不定芽（無性繁殖的一種）。由於是自鞭葉鐵線蕨母株所產生的不定芽第二代，因此馴化的過程較長。帶回家中後一開始老葉逐漸萎縮乾枯，呈現一片死寂，但細觀土壤，可發現綠色的嫩芽不時從土中探出頭來，接著莖部快速抽高，捲曲的部位開始伸展並綻放出一片片的嫩葉，直至所有葉片展開。

整體過程隨著時間流逝，會有一種重獲新生的喜悅與成就感！

我最喜歡的秘魯銀幣鐵線蕨則是幾年前在田尾某家園藝店內幸運尋獲的。

當時店家養了一盆很大的秘魯銀幣鐵線蕨，且為非賣品，這是由於它是外來種，加上當時市場上數量稀少，要價不菲。在與店家暢談了許多植栽話題後，我在秘魯銀幣鐵線蕨周遭的某個三寸小盆栽內發現了一棵它的幼株！老闆也沒想到能以孢子繁殖的方式成功在其他盆栽中誕生出第二代。

經過一番苦苦哀求，最終以三百元購入。由於幼株的適應力不強，馴化過程中一度以為沒希望了，卻又意外在土壤中發現了新的小苗，最終在細心呵護下順利適應成長。這一波三折的尋找及養護經驗真的令我印象深刻，並體驗到生命的力量與感動，非常療癒。