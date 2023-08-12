張瑜鳳／大家來上法律生物課：前世今生的情人

黃道吉日，家有喜事，媽媽的哥哥今日為兒子舉行結婚典禮宴客，哥哥妹妹看到新郎穿西裝打領帶在門口迎接，跟平常隨性邋遢的形象差太多，「表哥，你這身燕尾服好像是企鵝一樣，好好笑。」哥哥講話不留餘地又沒禮貌，都是跟爸爸學壞的。

「哪有，我覺得很帥啊！」媽咪掏出紅包，趕忙獻上誠意。

「唉呀，是簡單的婚禮，我們不收紅包的。」舅舅跟舅媽婉謝。

看到新郎新娘出場，媽咪回想：「我結婚時，爸爸牽我的手走紅毯，我激動到眼淚都把妝弄糊了。」

「是喜極而泣吧！終於要奔向白馬王子的懷抱了。」爸爸說。

「爸爸，你到底是哪裡來的自信？」妹妹說：「我聽過媽媽抱怨，她是一朵鮮花插在……」

「妳結婚的對象，一定要經過我同意。」爸爸立馬聲明。

妹妹翻了一個到天邊的白眼。

「無論是前世的情人，還是今生的情人，都要好好愛護。」媽媽勸誡。

婚禮結束之後，爸爸嚷著要去鬧洞房。

「你也夠了，我同學的婚禮，哪一個沒被你鬧過？」媽媽抱怨，「憑藉著學長身分，還命令新郎新娘交換衣服穿。那位已經是大律師的男同學，到現在應該還有創傷症候群。」

「大家看了都很開心啊！」爸爸辯解：「而且最開心的是新娘。」

「那你們結婚的時候，有沒有被那些同學報復呢？」哥哥好奇。

婚禮結束之後，爸爸的四個姊姊嚴陣以待，在房間門口站成一排，硬是把前來「祝賀」的同學都一一勸走了。

當初爸爸一臉失望的表情，我都還記得。兩人在房間相對無語，熬到深夜，只好打電話給同學，請他們外帶一份臭豆腐加上滷味（當然還有啤酒）到我們房間，七八個人暢聊到天亮。這就是爸爸媽媽最浪漫的新婚之夜。

「我絕對絕對不要結婚！」妹妹聽完之後，更堅定了意志。

只見爸爸皺著眉頭：「爸爸希望有人可以照顧妳。」妹妹回嘴：「我可以照顧我自己。」

別吵別吵，讓媽媽說部外國電影給你們聽吧！

一對熱愛戶外運動的情侶，決定廝守一生，婚禮當天搭乘禮車，抵達教堂之前，不幸發生車禍，新郎傷勢嚴重昏迷，醫生面臨兩難：是要截肢以保性命？還是不截肢、但是有20%的死亡危險性的治療方式。

醫生告知他的家人，新郎父母面面相覷，希望保命為先。新娘卻說：他一定無法承受失去一條腿的生活。

「怎麼辦呢？」哥哥妹妹也皺著眉頭思考著。

醫師也一樣面臨抉擇，但是他很有概念地問了一個問題：「婚禮儀式舉行了嗎？」

只差五分鐘的路程，在牧師前立誓、交換戒指之後，新娘就可以成為新郎的法定代理人。可是，尚未完成婚禮的這對新人，在法律上還未成為夫妻（我國法律，結婚要去戶政機關登記才生效），依據法律，父母還是新郎的醫療代言人。

「很抱歉，醫師必須聽父母的。」醫生只好準備進行截肢手術。

新娘的律師好友幫忙向法院申請假處分，法官火速到醫院聽取兩方的意見。

新娘說了一堆他們相處的事，婆婆不耐煩地打斷：「我對你們的愛情故事沒興趣，我在乎的是我兒子的命。」

眼看兩邊堅持不下，病人的腳趾開始發黑，再不動刀就來不及了。在手術房前，醫師問法官：到底裁定結論是什麼？

「他父母認識的是自己的孩子，他太太認識的是成年的他。應該讓他太太替他決定。」法官回答。

「哇！好符合人性的判決！」哥哥妹妹不禁讚嘆。

這種艱難的時刻，要做個決定，衡酌各種因素以及符合法律精神，才能夠讓雙方信服，這些都要燒掉法官的幾千萬個腦細胞啊！

「難怪媽媽白頭髮愈來愈多、皺紋也是101層！」妹妹心疼地說。

我怎麼沒有感覺到被安慰？

「然後呢？」爸爸也在催問。

當然最後是喜劇收場：新郎保住了命，也保住了腿。戲劇終究是戲劇，現實的人生裡，比這更殘酷的事，天天在法庭上映啊！

「像我這樣決定不結婚的人，如果真的這樣，要找誰來問呢？」妹妹突然想到。

「台灣是亞洲第一個立法實施病人自主權利法的國家（2016年公布、2019年施行）」，可以經由「預立醫療照護諮商（ACP）」，事先簽署「預立醫療決定（AD）」媽媽回答。

「這是要預立遺囑的意思嗎？」哥哥問。

這是不一樣的，遺囑大多是關於身後財產的問題。「預立醫療決定」（AD）是讓病人在遇到意識昏迷或無法清楚表達意願的情況之前，能夠事先表示是否同意接受維持生命的治療、流體餵養等措施，以及其他醫療或善終等決定。

「尊嚴善終，應該是所有人的想望。」爸爸認真回應。

病人對於自己的病情、各種醫療選項，應該有知情的權利，也有決定的自由。如果說遺囑是Last Will（個人最後意志的表達），那麼，對於生命最後旅程的醫療、救助以及善終措施，更應該尊重每人的自主決定及選擇吧！

「雖然如此，還是希望妹妹找一個伴，」爸爸繼續勸說：「要不然爸爸哪有機會在婚禮上致詞呢？」

你平常講話還不夠多嗎？不管是前世的情人還是今生的情人，你只要好好對待，就保你這輩子平安。