陳香君／女兒一起運動的早晨

早晨天濛濛亮，預備好要去附近學校的運動場，沒想到聽到一聲：「媽！我也要去。」轉頭看見女兒，這可奇了，女兒竟然會起得這麼早。要運動，那就一起走吧！她拿出了直排輪裝備，我則帶上籃球、羽球拍和跳繩。

這天的天空特別藍，飛機飛過的銀白線綿延得好長好長，也把記憶拉回好久好久……女兒才小學二年級的時候，在學校參加直排輪社，穿上整套的裝備，顯得很帥氣。她學得認真，教練也很誇獎她。曾幾何時，小女孩長大了，已經成為高中生，直排輪躺在角落也好幾年了。

平常都是我一人去運動，今天多了女兒的陪伴，讓我的心情格外振奮。看她在操場上溜來溜去，偶爾做些花式動作，我則在旁投籃、跳繩。這是我最近喜歡上的運動，因為投籃和跳繩無須有伴，活動身體之餘，同時能沉澱心靈。

望著湛藍的天空，我思緒紛飛，想到近期與女兒有時溝通不太順暢，幸而我們仍然可以一起享受運動的美好，就當作是共修母女間的成長課題吧。