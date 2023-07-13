施薇亞／牛奶裡的濃醇母愛

每天早晨，我習慣為自己泡一杯牛奶，再加入一匙研磨咖啡粉用以提神醒腦。

自有記憶以來，每天起床，餐桌上總整齊排列五個長形玻璃杯，是母親為全家準備的早餐的一部分。母親會在每個杯子裡放入適量的奶粉，倒入三分之一杯的熱水攪拌均勻成黏稠狀，早餐時間一到，我們各自來到餐桌前，在杯中加入更多的熱水，調製成一杯濃度適中的牛奶。這是忙碌的母親發想出特有的家事智慧之一，方便她在匆忙準備上班前，為成長中的我們挹注健康的養分。

為讓牛奶的風味增添變化，母親偶爾會加上少許調味成分，像是可可粉、草莓或果汁奶粉等，我和妹妹們每每聞到那股甜香，便欣喜地呼叫彼此前來一同享用；坐在餐桌前邊吃早餐邊閒聊打鬧，經常得要母親再三催促，我們才依依不捨地喝下最後一口牛奶，背起書包去上學。

婚後我依然延續著早晨喝杯沖泡牛奶的習慣，雖然餐桌上已不再有攪拌好的濃稠基底，但為自己沖泡牛奶時，偶爾會想像母親或許也正在娘家喝著自己沖泡的牛奶，內心頓時感到溫暖。手沖牛奶已然成為我開啟美好一天的重要儀式。

兩個女兒相繼出生後，在襁褓時期我選擇哺餵母乳，斷奶後也每天為她們沖泡牛奶。某次小女兒在商店裡看到盒裝牛奶，問我為什麼不買來取代沖泡牛奶？我笑著對她說：「因為我泡的牛奶有加『神秘配方』，比較好喝喔！」

這個「神秘配方」，我深知是母親對我的愛和關懷，而我也把對女兒們的愛，攪拌在一杯杯為她們沖泡的牛奶裡。

或許有一天，她們也會品嘗出其中的濃醇滋味。