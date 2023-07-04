彭獻瑩／兒孫可知祖母心

欣聞旅美的外孫一家三口將在母親節前夕，帶著疫情前出生的小外曾孫女回桃園探望素未謀面的阿祖，老人家暗喜過望，竟趁著梅雨季裡難得的放晴日，默默展開她的秘密計畫！

剛過八十八歲米壽的老人家，不知何時拖著換上人工關節二十多年的雙腳，爬上三樓，從兒孫們已不住十餘年的房間裡，把塵封已久的床單被套拆下，從三樓丟到二樓樓梯口；然後雙手撐著欄杆慢慢走下樓梯，撿起床單被套，再從二樓丟到一樓。同樣慢慢走到一樓後，把床單被套統統丟進洗衣機，直到自動脫水完畢，再趁後院陽光充足的時段，搭上長長的金屬桿，一件一件地披上曬衣架……

老人家一向樂觀健朗，儘管高齡者的病痛退化無一能免，但她總期許「做個有用的人」，煮飯、洗衣、沐浴……樣樣自己來。她常向來家裡聚會的親友自我調侃：「我每月都賺三萬塊喔！」然後喜孜孜地看著眾人瞪大的眼，逗趣地宣布：「你們都請看護，我沒有請看護，什麼都自己來，所以一個月賺三萬呀！」

其實，外孫和孫媳婦都有不錯的收入，平時外出的住宿想必不差，大老遠跑回台灣，住間像樣的飯店也是理所當然，但外祖母的一番好意，哪怕是數十年咿咿呀呀的老床架、使用多年的老床單與老棉被，盛情難卻之下，年輕人也許就勉強「將就一晚」吧！

希望他們能夠體會，那曬過太陽的暖暖被香。