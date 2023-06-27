曾清芳／善用輔具，為晚年超前部署

母親生前有幾位年齡相仿的好友，情同姊妹，一同在本地的佛寺共修。我有時開車接送她們返往，一路瞧老菩薩們神情愉悅，當晚輩的我頗為欣慰。然而曾幾何時，母親與她的道友因老化、失智、患病陸續往生，回憶諸位長輩離世前臥病在床、不良於行的淒涼場景，內人與我感悟到有必要為晚年的困境超前部署。

內人退休後每周半天在本地的輔具資源中心擔任志工，協助辦理老邁、身障或意外受傷等人士借用輔具的相關事宜。內人常談起前來洽詢的家屬都抱持不放棄的理念，期望讓行動不便的親人能過得更舒適。

輔具資源中心經常舉辦「輔具功能與操作」的研習，四月的研習讓內人特別有感，除了介紹傳統輔具如輪椅、助行器、四腳拐杖、氣墊床、電動床、氧氣機、抽痰機、沐浴椅、便盆椅等，還多了一項國外進口的「爬梯機」，可載人上下樓梯，對居住在老公寓的住戶是一大福音。研習中講師還指導學員進行操作，內人體驗後頗有成就感，直呼可望大幅降低夫妻倆晚年受困老宅的風險。

各縣市設有輔具資源中心，需要輔具協助的鄉親朋友，可就近接洽所屬縣市的服務單位，讓所有行動困難人士，借助輔具的輔助，都過得舒坦、有尊嚴。