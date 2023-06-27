曾清芳／善用輔具，為晚年超前部署
母親生前有幾位年齡相仿的好友，情同姊妹，一同在本地的佛寺共修。我有時開車接送她們返往，一路瞧老菩薩們神情愉悅，當晚輩的我頗為欣慰。然而曾幾何時，母親與她的道友因老化、失智、患病陸續往生，回憶諸位長輩離世前臥病在床、不良於行的淒涼場景，內人與我感悟到有必要為晚年的困境超前部署。
內人退休後每周半天在本地的輔具資源中心擔任志工，協助辦理老邁、身障或意外受傷等人士借用輔具的相關事宜。內人常談起前來洽詢的家屬都抱持不放棄的理念，期望讓行動不便的親人能過得更舒適。
輔具資源中心經常舉辦「輔具功能與操作」的研習，四月的研習讓內人特別有感，除了介紹傳統輔具如輪椅、助行器、四腳拐杖、氣墊床、電動床、氧氣機、抽痰機、沐浴椅、便盆椅等，還多了一項國外進口的「爬梯機」，可載人上下樓梯，對居住在老公寓的住戶是一大福音。研習中講師還指導學員進行操作，內人體驗後頗有成就感，直呼可望大幅降低夫妻倆晚年受困老宅的風險。
各縣市設有輔具資源中心，需要輔具協助的鄉親朋友，可就近接洽所屬縣市的服務單位，讓所有行動困難人士，借助輔具的輔助，都過得舒坦、有尊嚴。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言