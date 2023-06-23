Ada／陽光、沙灘、海浪，還有一個救生站

夏天周末的萬里海灘上，戲水遊客把海岸線補得滿滿的。

沙灘上有日光浴中的帥哥美女，有挖沙辦家家酒的小娃兒；岸邊有逐浪的少女，有樂被浪追的少年仔。近海處有父母逗著泳圈上的小泳客，有陶醉在彼此眼神中的小情侶，還有試著順浪靠岸的衝浪客。離岸遠些，有人悠哉地划著立槳，有人努力不要滾下浮板，有人享受著遠離人群的漂漂樂。

眾人盡情、放心地沉浸在周末狂熱裡，因為這裡除了陽光、沙灘、海浪，還有一個救生站。二十年來，面海第一排塔台上的「台北市東區水上救生協會」志工們從不缺席。每年從六月初到九月底，每個戲水人潮最多的周末裡，這群熱心奉獻的教練志工老鳥，帶著完成救生訓練的新血，默默傳承，為夏日海灘拉起了一道防護線。

塔台邊擺著救生板，沙灘邊停著隨時可出動的救生艇。有志工負責觀望近海區戲水人群，塔台高處有人負責用望遠鏡聚焦遠處泳客，還有兩人一組拿著魚雷浮標巡視岸邊狀況。

在萬里海灘駐站的日子到了，警戒塔台再度搭起，救生站器材準備就緒。救生志工們已就定位，為期三個月的協勤拉開序幕，期待熱愛海洋的遊客們，盡情享受夏日的陽光、沙灘、海浪，還有平安。