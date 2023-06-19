瓊姊是我以前的同事，手足中只有她是單身並與父母同住，便擔負起照料父母的責任。

她大姊罹癌後也離了婚，從美國回台和他們同住。那些年父親失智、姊姊生病、母親癱瘓在床，家中除了請了看護，下了班的瓊姊，也必須儘快趕回家接手照顧的工作。

十幾年間，先後送走了父親與大姊，去年再送走母親，原本連看護在內共有五口的家，現在只剩她一人。母親的葬禮辦完後，接下來就是遺產分配的問題。她曾詢問妹妹該如何分配包括母親的存款、年金及房子產權，妹妹的回答很直接：「不能分，分了我們家就散了！」

妹妹主張母親的存款由瓊姊管理，而那間老公寓的所有權人則為手足們共同持有。妹妹生活優渥，不需要那筆財產；單親二姊的兩個女兒已成年，無須擔憂生計問題，也用不著那筆錢；而住在美國已退休的大哥事業有成，同樣不缺錢。

「我想將錢用來當我哥返台期間的花費、家人聚餐旅遊的支出、父母的祭祀和晚輩的結婚基金，這些費用應該只占這筆錢的一小部分，其他還是存在銀行，沒花完的，看誰先走了，後代要怎麼處理，那是以後的事了。」瓊姊如此說。

聽聞瓊姊家是這樣處理父母的遺產，不禁佩服也讚嘆他們手足間的智慧，現在有多少人為了遺產分配爭得你死我活，無非就是想多爭取一些，不惜鬧上法庭；而瓊姊的親人卻能這樣看淡那筆父母的遺產，我想就是肯定和感謝瓊姊為他們家和親人的付出，也了解親情是比任何金錢更可貴的。