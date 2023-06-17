梁純綉／原來，你累了

候診室的走道，一群人排隊量血壓，志工客氣地對一位大叔表示希望他往內側移動，保持走道暢通；他應是陪同坐在輪椅上的母親就醫，兩人臉形酷似。不料，大叔回答：「要怎麼排隊我會不知道嗎？」做母親的示意兒子說話不可無禮，兒子立刻要母親住嘴，還說老人家不要意見太多，然後開始飆罵志工自以為是。

大叔盛氣凌人，志工一臉驚恐地解釋自己並無惡意，大叔的怒火燃燒得更猛；坐在輪椅上的母親表示要回家，不看病了，大叔聞言彷彿火藥庫爆炸，對著母親轟聲隆隆，在場者皆不知所措。

一位長者出面了，他語氣柔和，對大叔說：「你累了。」正想著長者為何說這句話？大叔的盛怒與勞累有關嗎？卻見大叔聽到「你累了」三個字，先愣了一會兒，怒容隨即緩和；長者又說：「你好好休息。」大叔不發一語，推著坐輪椅的母親默默離開。

原來大叔真的累了！按理而言，會帶母親就醫，是有孝心吧。可是長期身為照顧者的疲憊，大叔的壓力或許如爐子上的開水，不斷加熱煮滾，最後沸騰四濺。

想起好友Ｆ，她的母親臥床十餘年了，由於Ｆ是單身，承擔了大部分的照顧之責，但她和手足協商每周每月有休假時間，甚至還有年假可出國旅遊。她的名言是：「充分的自我放鬆，才有更完好的侍親。」

親愛的朋友，無論您是處於何種狀況下的照顧者，記得，別讓自己太累了。