林姝／為自己「加油」

我不想一直依賴老公讓他載，便報名了駕訓班、學會開車，而後買了自己的車子。

有次利用連假開車載好友出遊，途經加油站，等候加油的車很多，我看見外側的自助加油島沒有車，便說：「我想開過去那邊自助加油。」但朋友說：「哪有穿著洋裝的淑女拿著油槍加油的啊？」另一位朋友也說：「貴婦絕不會自己下車拿油槍！」彼時明知自己不是什麼貴婦名媛，但因為這些話，讓我留在原地繼續等候人工加油，也意外在腦中種下這樣的觀念，認定優雅的女人是不能去拿油槍加油的。

後來發現有自助加油的優惠，為了節省油錢，我總叫老公陪我去，並由他下車操作。但某次老公對我說「怎麼連這也不會」，因為這句帶有鄙視的話，激起我的好勝心，「哼，我自己一人也能搞定！」

然而，事情不如我所想的順利，初次來到自助加油島，按一按螢幕，拿起油槍開始加油，納悶的是油槍怎麼沒動靜？厚著臉皮請教員工，他走過來指引我，原來還要將一個開關往上扳起。終於聽到油流出的聲音，內心很興奮，卻又擔心油會不會溢出來，於是握著油槍把手，小心翼翼地一會兒壓、一會兒放，加滿油後將油槍掛回原位，再從機台取出發票，懷著成就感駛離加油站。

一回生二回熟，現在的我可以俐落地完成整個自助加油流程，關於「自己為自己加油」這件事，我做到了。

雖然這個行為沒有什麼了不起，但我不想被老公看低，也不再被「哪有穿洋裝的女生舉著油槍站在加油島」這樣的耳語或眼光框住，我就是要為自己加油。

日後更要勇於多元嘗試，以增加「生活自理」的體驗。