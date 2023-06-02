洪雅君／就是隨口多問一句

我和幾個朋友平常會聊股票，號稱「股友社」，某日收到A傳來某股票的分析，要我逢低就接，順手轉給B，動作很快的B立刻買了。

後來碰面時，我問A該股票是從哪聽來的？他說加入了某名嘴的LINE群組，推薦我們也加入，還給我看名嘴的大頭貼，雖然我不認得，但B說有在電視上看過。然而當下我腦中閃過的是名人頭像被冒用的詐騙新聞。

A又給我看那位名嘴助理私LINE他的對話，是早安、晚安等噓寒問暖，還有幫他手上的持股做健診。我心想，一個陌生人哪會這麼好心？A興高采烈，我不好直潑冷水，但他提及D也知道此事，有勸他小心受騙。

返家後我立刻聯絡了D，請他繼續勸A，我怕太多人勸阻A反而更不肯聽，並將稍早所知的細節與D討論。好在A看到D傳給他的假名嘴助理詐騙新聞後終於清醒，也萬幸我們發現得早，A尚無任何實際損失！

現今詐騙防不勝防，即使是你覺得最精明的朋友，也可能當局者迷。好險當時隨口多問一句，才發現好友正陷入險境而不自知。除了要小心面對各種可疑情況，親友間平日的關心更顯重要。