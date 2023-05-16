兒子成年後，多年來的單親日常，重新更名為單身日常。二十四小時的生活重心重新回到自己身上，少了牽掛，多了空閒，卻總閒到不知所措。

那天獨自坐在公車上，瞥見路邊人行道上，一對即將成為父母的年輕男女手牽著手邊走邊看著騎樓商店的商品，驀然想起當年產後的自己，曾在某個尋常午後，只因為想念如同眼前畫面般、生產前的隨意閒逛，讓當時與小嫩嬰一同窩在房間內的我落下了產後唯一一次的憂鬱眼淚。車窗內的我，想到如今正在學習適應一個人閒到發慌的生活反差，忍不住笑自己當年真是太愛哭了。

原來當時的自己並不知道日子將會過得飛快，彷彿不過一轉眼之間，小嬰兒就長成了大男孩，而我也重新回到了畫面中隨意逛街閒晃、無所牽掛的日常。

只是笑容還沒落下，念頭一轉才發現，原來當年和今日永遠都不再相同的，其實還有畫面中那雙自然而然牽緊的厚實掌心。許久未曾再想起過的，那雙安心緊握著的手掌。

在事隔多年後的公車上，驀然回想起那雙離開多年的掌心溫度，我知道我不會偽稱想念，但終於也就在那一瞬間，忽然頓悟原來當年落下的眼淚其實一點也不傻，原來那個想念的片刻畫面，曾經以為只是尋常如常，卻是「一別就是永別」，匆匆瞬間。

想到這裡，忽然心一寬，知道眼前唯一該做的就是珍惜每個當下的此時此刻。雖然這些日子以來總是不習慣被兒子放生，不習慣一個人閒晃，不習慣一個人獨享三餐……但其實這樣的生活，也將是我人生中無法複製的片刻瞬間。

我再次浮起微笑，決定好好用心感受這段無所牽絆的，屬於我一人的悠閒時光。