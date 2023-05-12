李月瑛／270克的考驗

有次辦公室同事要團購水果，我隨口問了：「一斤多少錢？」沒想到有位較年輕的同事回應我：「妳不知道我們辦公室買東西是不問價錢的嗎？」我笑了笑，想一笑置之，卻又忍不住告訴她：「你不曉得我們這些大嬸上市場買菜的潛規則，如果不問價錢就很容易被當成盤子嗎？」

我不認同不問價錢的買賣，更不認同以為不問價錢就是有錢人的思維。上傳統市場的樂趣，就是隨時能上一堂社會大學的課。

有天到傳統市場買油飯，這家專賣油飯的有名攤位，擠滿了新舊客人，老闆娘和老闆忙得不可開交。油飯一斤一百元，有人買一斤、兩斤，有人買半斤。

突然，有位太太說，她要買四十五元的油飯。老闆娘以為聽錯了，對她說：「半斤五十。」那位太太說：「半斤吃不完，只要買四十五元就好。」

忙到有些煩躁的老闆娘只差沒翻白眼，頓了一下，正想著怎麼回應吧，這時一旁有位等待的太太溫柔地說：「真是考驗啊！」老闆娘聞言，彷彿情緒被同理了，立刻調整心情，重振士氣般地說：「對！都是考驗！」迅速秤了二百七十克的油飯給那位太太，接著繼續招呼其他客人。

三十克的油飯，大概只差個幾口吧。我想也許那位太太自律甚嚴，不貪吃多食，或是胃口小又十分珍惜食物，所以堅持不買半斤。如果我是那位太太，仍然會買半斤，方便老闆算錢，且貪食成性的我或家人也無須擔憂吃不完造成浪費。

相差五元的油飯，老闆會不會圖個方便就秤半斤比較快呢？當然，現在有電子秤，可以精準地秤出克數，不知道以前的手提秤，能不能秤出四十五元的油飯呢？忍不住笑自己，真是想多了。

生活就是這樣，各有各的想法，各有各的需求。於是，不管是工作上，還是人際關係上，處處充滿考驗，考驗著我們的耐心，考驗著我們的心性。