雞肉是瓜地馬拉最普遍的肉品，街上也滿是各種不同連鎖品牌的炸雞店，競爭相當激烈。甚至有此一說，除了咖啡之外，瓜地馬拉最享譽國際的就是創建於1971年的炸雞速食店Pollo Campero。

初來乍到的Ｄ當然不免俗到炸雞店朝聖，店家主要供應炸雞或傳統烤雞，雞肉部位任君挑選，還貼心地讓客人自選酸、甜、苦、辣等各種搭配沾醬，光是吃法的排列組合，就足以讓人在櫃台前陷入長考。

不只排列組合是個學問，雞肉的醃製也有在地的口味，在當地多半採用綜合乾燥香料作為主要醃料，許多吃過當地炸雞的台灣人會說其滋味與台灣的頂呱呱很相近，或許那些香氣的組成與我們常用的五香粉有幾分相似吧！

平常吃慣外食的Ｄ，在經過連日的炸物巡禮之後，也不得不萌生自己煮菜的念頭。由於雞肉是最物美價廉的肉品，遂向Ｊ討教幾招料理雞肉的方法。

也就是這麼巧，Ｊ在前幾日獲贈了兩盆迷迭香，新鮮的迷迭香實在難尋，遂早在心中揣想各類食譜搭配，不可白白浪費難得的食材。既然迷迭香在中南美洲並非稀有香料，Ｊ綜合食材的取得、做法難易與延伸的豐富度等思考後，給出了「迷迭香白酒蘑菇燉雞」的錦囊妙計，並約了周末時間一對一遠端視訊教學。

白酒的清新滋味，與迷迭香搭配相得益彰。圖／走味關係

說是燉雞，其實燉的時間並不長。做法是將帶皮雞肉煎至表皮金黃取出，用逼出的雞油把切大塊的蘑菇煎香，再將大蒜、洋蔥炒軟後放回煎雞肉與切碎的迷迭香稍微拌炒，淋上一杯白酒稍微煮滾後加入些許清水，小火燉煮十至十五分鐘直到雞肉熟透，用些許鹽與黑胡椒調味即可。

以鮮奶油取代部分的水，可增添濃郁風味。圖／走味關係

白酒的微酸清新與迷迭香的清甜郁香相互交織，配上多汁的蘑菇與雞肉，單吃就十分美味。若想搭配主食，可用鮮奶油取代部分清水，風味更加香濃，一點也不膩口，滋味豐富的醬汁無論是沾麵包還是拌pasta都適合。

炒得香軟的蘑菇、大蒜與洋蔥，增添豐美滋味。圖／走味關係

這道料理雞肉使用部位不拘，若是帶皮的雞腿或是翅小腿，只要抓準部位與大小燉煮至全熟即可，如果想用雞胸肉，可以切薄片於最後下鍋，燙熟就起鍋，相信即使是不諳廚藝的Ｄ也能輕鬆操作。

在某個台北的凌晨，Ｄ捎給Ｊ幾張「迷迭香白酒蘑菇燉雞」的照片，跟著先前學到的步驟，留意Ｊ囑咐的各種小細節，順利在遠端複製了這道料理。並留下了這段訊息：「沒想到我也能重現妳的食譜，雖然還沒機會吃到妳親自做的這道菜，但我覺得相當美味，應該足以讓妳感到驕傲。」