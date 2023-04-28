sunny／有人情味的服務更貼心

日前和長輩到速食店，入門就看到點餐機，他們不知如何操作，觀望許久，最後只好詢問服務人員是否可以臨櫃，慶幸仍能人工點餐，不然我們會扭頭走出大門。

餐飲業除了餐點好吃，服務人員親切的態度是加分重點，面對一台冰冷的機器，雖然按幾個鍵就能完成點餐及付費，但與螢幕互動，總是少了點人情味。

另一次在連鎖餐廳消費，櫃台人員告知現在已改成掃QR Code點餐，我本不反對此種方式，但掃完之後要加入會員、輸入一些個資，想到近來資安問題頻傳，頗有疑慮。剛好另一位客人表示不想使用線上點餐的方式，店員亦同意協助點餐，我便搭了順風車。

隨著科技日益進步，加上人力成本等考量，電子化點餐和結帳將成主流，可是我仍鍾情人工服務，尤其當想多了解食材和烹調手法時，或希望服務人員推薦料理，仍需要面對面的溝通。有時成為熟客後，店員還會熱情介紹新品，或根據客人的飲食習慣推薦菜單，這些都是電子化做不到的。