吳明珠／不可或缺的團媽

有首我耳熟能詳的客家歌曲〈客家本色〉，有段歌詞寫道：「時代在進步／社會改變／是非善惡充滿人間……」誠如歌詞所寫，隨著全球化及社會型態的演進，家庭生活的方式也有很大的改變。

過去農業社會中，家家戶戶仰賴主婦在家料理三餐。但現在多為雙薪家庭，夫妻都要上班，小孩得送去托嬰中心或安親班，下班後要趕著接送孩子、買菜下廚，忙亂程度可想而知。

兩年前無意中在社群平台發現，住家附近有一個團購點，負責人即是「團媽」。團購的物品五花八門，當時正值疫情嚴峻之際，人人自危不敢出門，但餐餐在家「自煮」，如何變換菜色著實讓掌廚者傷透腦筋。

還好團媽開了各地美食團購，像是屏東萬巒豬腳、永康街燒餅、台南安平蝦捲、嘉義火鍋料、彰化蛋黃酥、宜蘭奶凍捲等，讓暫時無法出外旅遊的人們，能藉由美食舒緩疫情帶來的憂愁紛擾；也讓在家自煮的職業婦女們省事不少，不用擔心孩子抱怨「怎麼每天都煮一樣的」。

要當一位盡職的團媽真是不簡單，除了用心開發產品、掌控廠商出貨及物流送貨的期程，到回覆客戶的大小疑問，每項產品賺的都是些微差價，獲利不多，必須依靠長期優質的服務培養忠實客戶，才能累積營業額。

在這個日新月異的時代，許多工作被迫消失，也有新的需求產生了新的行業與工作項目。能不能在轉型的浪潮上找到自己的定位，就要看自身的努力了。不愛朝九晚五打卡上班的日子，我家這兒的團媽選擇另一種工作方式，得以同時照顧年幼的子女；很佩服她的勇氣，也很感謝她們的努力減輕了許多職業婦女的備餐壓力。

謝謝團媽，有您們真好！