禾月／揉饅頭領悟的優雅之道

先生從書房走了出來，對坐在餐桌旁仔細剝著柑橘果肉的我，說了聲：「優雅喔！」

是的，我自己也覺得寧靜優雅。

比起「勤快」、「有創意」、「熱情善良」、「積極進取」這些從小接收到的讚美，「優雅」二字是多麼令我夢寐以求啊！

年輕的時候，替來家中小住的外甥女洗澡，她說：「阿姨幫我洗澡好快、好用力，會痛呢！」日常生活中，女兒常說我愛插她的隊，先生也常問我到底在急什麼？

我也想慢慢來，更曾立志要向當晨光教學志工時遇到的文靜小朋友學習，處處提醒自己：別急！別急！偏偏積習難改，抓不到竅門。

一個多月前，有天早晨要將前一天和好的麵糰做成饅頭，依序揉麵、切塊、整形，做著、做著，就在為兩粒饅頭整形之際，雙手突然感受到鬆軟的觸感，讓人心情愉悅。於是我多做了幾回，察覺到呼吸在變化、心跳在調和。

啊，就是這緩慢的呼吸、調和的心跳，帶動出雙手的和緩，這兩粒饅頭可能也因為接收到我的溫柔，變成了更好吃的饅頭了吧！

原來我慣有的呼吸心跳，是太急太快而有一種「緊」的感覺，日積月累自然形成急躁的習氣。有了這珍貴的片刻體驗，往後進行任何一個動作，我都試著把自己叫回和那兩粒饅頭互動的美好狀態。

晨起刷牙洗臉、吃飯時端起碗筷、嚼食吞嚥、澆花剪枝、與先生對話、倒茶喝水、睡前躺在床上順順頭髮……日常中得解開一些袋子繩結時更是需要保有這樣的身心狀態。總之，一舉手一投足，都因調和的呼吸、平穩的心神而順利，形成良性循環，我甚至發現自己可以從容微笑。

點滴修習默默進行，直到「優雅」自然呈現，我終於對企業家林蒼生先生所說的：「禪定時的寧靜、拜佛時的舒坦、動作時的輕緩、任事時的清明、說話時的親切、走路時的悠閒、獨處時的自在、睡覺時的安詳，以及無所不在的喜悅，這裡面都是佛法。」有了些許體會。

感恩那兩粒叫住我勤快雙手享受片刻寧靜、並且在我心中持續的發「效」的饅頭，帶我漫步走向優雅。