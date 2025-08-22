洪惠風／當BMI碰上肌肉山

心臟學會年會的預防醫學時段，我們安排了探討體重與心臟病的單元，講者精銳盡出，內容精采絕倫，到了討論時段，有醫師丟出了一個有趣的問題：「常跑健身房的高血壓病人，身材非常壯碩、BMI 33，該勸他減肥嗎？」

大家討論熱烈，我插不上話，腦中卻浮出十年前門診畫面，那時已經不再提供紙本病歷，病患說：「八年前給你看過，那時的診斷是本態性高血壓。」

診斷一字不差，我有點欽佩。

「後來我都在外面醫院拿藥控制。」

接著又說：「那時你在病歷上記錄我是猛男。」

「蛤？」我一點印象都沒有，腦中全是問號。

紙本病歷送來，迫不及待地翻到當年的紀錄，果真我用中文手寫著病人是「猛男型」、醫院血壓170／100。記憶一下子都回來了，原來當時病人血壓高來就醫，理學檢查發現他是個肌肉棒子，問診知道他常跑健身房，之所以寫下「猛男型」，是為了提醒自己以及接手的醫師注意一些特殊狀況：病人是否有服用雄性荷爾蒙？是否有特殊疾病？是否有特殊飲食影響血壓？做的訓練是否會影響血壓？

那時一下子想不出有什麼更貼切的形容詞，就使用了這三個字，沒想到被這位「猛男」病人記到現在。

岔題了。回到這次的討論，年歲漸增，遇到猛男血壓高時，我有更多的考量了。

第一個問題，就是「是不是真的得到了『高血壓』這個疾病」？ 許多人都會注意到自己在醫院量出來的血壓數值，跟家裡的不一樣（醫院比較高叫白袍高血壓、家中比較高叫隱匿性高血壓），所以台灣高血壓治療指引建議在診斷高血壓時，要參考家中的血壓數值（家中血壓大多要求小於130／80，722法則，連續七天早晚各量兩次），這在一般人是金科玉律，但在猛男身上就有更多的細節。比如，二頭肌粗壯的人，使用的脈帶需要大一號甚至兩號（手臂22至26公分，脈帶12×22公分；27至34公分，脈帶16×30公分；35至44公分，脈帶16×36公分……），手臂粗細不同，脈帶尺寸就不一樣，如果沒注意，很容易會因為用的脈帶尺寸太小，造成「假性」高血壓。意思就是說，在猛男身上，醫院的血壓不準，家中血壓如果脈帶尺寸錯誤，也不準確，這時到底有沒有高血壓，就沒人知道了。

其次，是否有使用同化性雄性類固醇（anabolic-androgenic steroids, AAS）這類藥物？在健美界有人會用來增加肌肉量，但AAS除了會增加心臟病與猝死的風險外，還會升高血壓。

最後，才回到「BMI 33是否屬於肥胖的問題」。對一般人來說，BMI大於30就屬肥胖（國人是大於27），許多研究都以BMI數值作為診斷肥胖的標準，但籃球之神麥可喬丹巔峰時期的BMI高達29，他可是全身都是肌肉，據說體脂率只有3%，絕不可能屬於過重的範圍；在他身上，BMI是不正確的指標，腹圍或是腹臀比，會是更好的診斷標準。不過，由於BMI方便又有82%的準確度，所以一般人通常還是把BMI當作診斷的依歸，只是碰上身材壯碩的病患時，BMI容易誤導，使用其他的指標來預測日後罹病的風險會更為精確。

回到「BMI 33的猛男是否罹患高血壓」，在做出診斷時要非常小心，推測引起的原因也得提高警覺，討論是不是該減肥，更要特別注意！因為這時BMI已不再準確，腹圍尺寸或其他數值才是更合理的指標。