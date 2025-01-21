劉洪貞／雜貨攤的學問角落

去雜貨攤無意中聽見一個小男生與老闆的對話。

「老闆，我要買薑。」

六十多歲的老闆抬起頭：「要嫩薑還是老薑？」

「我不知道耶，上烹飪課要用的。」

老闆拿起一段如玉指般的雪白色嫩薑，告訴他這個纖維細、微辣，適合煮湯、炒菜或做涼拌，吃壽司常會看到。接著又拿起比手掌大、土黃色的老薑，說它因為種得久，在地下吸盡日月精華，不僅身體變大，顏色變深，香氣比嫩薑濃郁，辣度也更高，適合熬湯煮薑母鴨或麻油雞。

小男生聽老闆說完，抓抓頭，表示老師沒交代要買哪一種，只好兩種都買一塊，萬一沒用完再帶回家給媽媽用。

他走了幾步似想起什麼，又回過頭問老闆，為什麼武俠劇裡的人常說「薑是老的辣」，這跟薑有關嗎？

老闆笑著解釋，那是形容一個人隨著經驗愈加豐富，辦起事來比少不經事的年輕人更加周全。他聽了若有所悟，開心向老闆揮手再見。

記得第一次幫媽媽買薑，我也問過同樣的問題，只是當時的老闆告訴我，一樣是薑，買喜歡的就好。難得眼前這位老闆願意耐心說明，讓買者增加了知識，真令人敬佩。