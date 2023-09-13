台灣獼猴共存推廣協會／猴王只是傳說

你對台灣獼猴的印象是什麼？

在高雄中山大學問我的學生這個問題，最常聽到的幾個答案不外乎：「很多。」「搶早餐。」「保育過度。」台灣獼猴是台灣除了人類之外的唯一靈長類動物，也是目前與我們利益衝突最多、重疊範圍最廣的野生動物。不過，若能稍微了解獼猴的行為和表情，就會知道牠們並非如多數傳聞那樣沒有道理地攻擊人、刻意傷害人。

我是林美美，台灣獼猴共存推廣協會祕書長，我會認識獼猴，是因為我的父親林金福。獼猴是他的學術研究對象，1993年我開始跟著他爬山，認識壽山這邊的獼猴，並於2014年在網路上創立了台灣獼猴吱吱黨社團，此後幾乎每個假日都會開辦自費團，帶領有興趣的民眾上山。獼猴對我來說像家人一樣，當你的家人或朋友遇到生存困境時，你自然會想幫他們多說點話，多做一點事。

導覽時我常問大家，對猴子還有什麼特別的印象？多數人會回答：「猴王。」

高舉尾巴的就是猴王嗎？牠會掌握整個猴群，像國王一樣嗎？事實上，每隻猴子皆會舉尾巴，根據不同情況代表不同意義。而台灣獼猴是母系社會，牠們的認知中沒有猴王這件事，用比較靠近人類社會的描述，與其說那位是「猴王」，不如說是「里長」。里長誰選的？是母猴選的。猴群的「里長」和總統選舉一樣，差不多四年一任，主要原因是四歲為雌猴性成熟的年紀，為了避免和自己的女兒近親交配，猴群「里長」平均四年就會下台。有些也當不到四年，不用連署、不用公投，只要母猴群不喜歡，牠就要下台。

既然核心雄猴不一定靠打架武力勝出，各個猴群的「里長」風格就各有不同，有些是花美男、有些是顧家好男人，當然也有健美先生，端看高位階雌猴群的喜好。整個猴群除了「里長」，還有像「里幹事」的群內雄猴、像「社區警衛」的群外雄猴，這些皆由群裡的女性決定。

母系社會有一個很重要的特徵，是女性會留在群體裡，男性則在社群中待滿四年左右就會離開，我們稱牠們為「雄單群」或「孤猴」。牠們會跟在新社群外圍試圖融入，看看新社群的母猴能不能接納牠們，如果被接納，就會從「基層」的群外雄猴做起，先擔負起守望相助的工作，如果還會照顧小孩，就有機會晉升為核心雄猴，變成里長候選人。

雄單群或孤猴從牠們的原生家庭獨立出來，便會到處播遷。牠們往山下走或誤闖民宅，和人類產生摩擦，只是受到本能驅使，要去尋找新的社群加入，並不是因為猴群數量過多、食物不夠，而產生「脫序行為」。閱讀舊報紙，早在1952年就有猴子下山「襲警」的紀錄－－難道，在七十年前猴子的數量就過多嗎？

猴王只是傳說，且猴子也不是不講武德，台灣獼猴教我的事就是「吱吱為知之」，若能稍微「閱讀」其行為和表情，就有機會了解牠們舉動背後的原因。我們帶團這幾年，培育了很多小小宣導員，我看著我的女兒從小就與猴子相處，她從兩歲不到，即可以和猴子和平相處，大人為什麼不行呢？

作者簡介：台灣獼猴共存推廣協會，致力於獼猴生態導覽、教育宣導與友善獼猴推廣，盼能讓更多人願意進一步理解並與野生動物和平共存。