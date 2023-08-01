韓情／比莉小姐的黃昏之戀

那一夜，異常的寧靜。翌日晨起，發現院子大門敞開著，遍尋不著比莉和熊熊。

我叫醒女兒分頭協尋無著後，返家先修理好鬆脫了的門栓。進屋準備報警時，忽然聽見大門外傳來碰碰的拍門聲……女兒奔去開門，這一對寶貝竟然回來了，讓我們驚喜的是還會拍門！

比莉是我們收養的第一隻毛小孩，混血狼犬。土黃毛色、直豎的雙耳、長長的鼻子及典型的狼犬體態，極為漂亮。牠比女兒倆年紀小，猶如咱家的三姑娘，平日老愛黏著我們母女三人。就在牠十五歲那年，好友又送來了一隻剛滿月的混血獒犬，我們瞬間就被那呆萌模樣收服了，深棕色濃密的毛像極了棕熊。我們開心地收下這份大禮，女兒立即為牠取名為「熊熊」，抱著牠給比莉看，比莉也興奮地搖著尾巴，用鼻子不停嗅牠。

從此，熊熊成了比莉的小跟班，比莉不再黏著我們，而是與熊熊形影不離。那一夜，是牠第一次離家未歸，而且還帶著半歲的熊熊結伴同行。在此之前，即使大門未關，牠也從未踏出過門檻，總是忠誠地守護著家園。我這個糊塗媽媽不明白牠倆為何溜了出去？又去了何處？等見到牠們回來時，才猛然發現：歲月不知何時已將比莉的臉龐及鬍子都染白了，而熊熊也儼然長成了狗界的美少年。不論何種理由都讓我不忍苛責牠們，反而，我們默認了比莉的這一段黃昏之戀。

熊熊在愛的環境中快速地成長，一歲時高壯的身軀就超過比莉了。即便如此，比莉仍然竭力地保護著大熊熊。一個假日清晨，院子裡出現了一隻超大的臭青母蛇，比莉大聲對牠吼著，並作勢要攻擊，躲在比莉身後的熊熊見狀也學著大叫。我們母女三人早就在屋內嚇得驚惶失措，不敢出去，還好，比莉與熊熊最後合力驅走了大蛇。

另一天，我突然聽見大女兒在院子裡大叫，只見她用手打著熊熊的屁股，嘴裡直罵著：「熊熊，不可以！走開！」原來是發情的熊熊正與比莉交配。比莉因為年老力衰站不住，側倒在地上被熊熊拉著，完全無法分開。我制止女兒，告訴她「不要緊」，口裡卻暗自吞下了「讓比莉擁有此刻，也是一種幸福吧」。此後，比莉與熊熊更如膠似漆地甜蜜，比莉臉上洋溢著幸福的笑容。我很慚愧每日忙於工作及女兒，從未關心過牠是否寂寞？是否該早些為牠覓個伴侶？

一年後，十六歲的比莉安詳離世，熊熊發出嗚嗚的低鳴聲，默默地守在一旁黯然神傷，短短一年的黃昏之戀戛然而止。我感慨地擁著熊熊輕聲對牠說：「謝謝你給比莉帶來了春天，讓牠擁有快樂的晚年，相信牠會帶著你的愛在天上守護著我們的。」