盧素梅／舌尖上的鄉愁

人在異鄉，偶爾會踩到雷

長達三年的疫情讓許多遊子無法返鄉，隨去年底世界各國紛紛解封，終於又見到許多旅居海外的友人先後返鄉探親。遊子返鄉首要當然是與親友團聚，其次應該就是要「吃爆」台灣美食，一解「舌尖上的鄉愁」。

對於「舌尖上的鄉愁」，我有過親身感受。赴英國遊學時，為了體驗當地人的生活，我選擇住在有提供早、晚餐的寄宿家庭，這樣也可以省去為三餐煩惱。英國的早餐通常是水煮蛋、烤麵包及英式奶茶；晚餐主菜最常見的是烤豬排或肉片，配著水煮馬鈴薯（或打成泥加上奶油）及水煮蔬菜。

我不是個挑食的人，也樂於入境隨俗，但偶爾還是會「踩到雷」。有天回到家已是晚餐時間，看到餐桌上房東太太精心準備的菜肴－－水煮馬鈴薯、綠色豆子以及兩片狀似黑胡椒牛排時，我迫不及待刀叉齊下。未料，食物送入口中，立即驚覺那軟軟膩膩的東西根本不是什麼牛肉，而是腥羶味十足的羊肝。

就在我差點吐出來時，一旁的房東太太卻猛問我：「Nice？」我只好違心地點點頭，然後硬著頭皮把那口羊肝吞下去。那餐花了我快一個小時，幾乎用掉整瓶胡椒粉才結束夢魘。幸好，後來我的餐桌上再也沒出現過羊肝。

遊學的日子雖然新鮮有趣，但是人在異鄉生活，語言、生活習慣加上人際關係調適等問題，難免會碰到挫折，因此特別需要食物的慰藉。印象當時晚上經常夢見人回到台灣並置身在夜市裡，驚喜地看著琳琅滿目的小吃，但往往還沒想好要先吃哪樣，夢就醒了。

一袋茶葉蛋，讓我喜出望外

記得在一個英國冬日濕濕冷冷的午後，那種特別容易讓人心情低落的日子裡，明明中午已經吃過生冷的三明治了，卻突然很想要來碗熱湯，就像是台灣的蚵仔麵線或是魚丸湯暖暖胃，可遍尋整個小鎮，除了炸魚與薯條外，找不到任何簡單的熱食。

混合著失望與沮喪的我，決定買些新鮮的蘑菇回家，清洗乾淨切成薄片後，用熱水燙熟，再加上台灣來的肉醬罐頭攪拌，終於吃到一點熟悉的家鄕味，心情亦舒坦一些。

這些罐頭是我出發前與厚重衣物一起船運過來的，是過來人的四姊給的建議。她說：「相信我，妳在英國期間，一定會想念台灣味。」那一刻我懂了。

在英國待了大半年後，四姊的好友曹姊偕其友人一起到英國玩，我沒課時就會陪她們到處走走。有一天經過一棟公寓外頭時，我竟然聞到一股熟悉的味道－－茶葉蛋！這突如其來的家鄉味，喚醒我內心深切思念，站在街頭久久不能自已。

「在這種地方？怎麼可能？」曹姊她們對我的發現表現出不可置信，我也對自己的行徑感到可笑。沒想到，第二天我們碰面時，曹姊竟給我一袋茶葉蛋，約有五、六顆，說是她前一晚在旅館裡試驗的成果，讓我嘗嘗看味道好不好。這令人思念的家鄉味，讓我喜出望外，吃到滿滿的感動。

離鄉背景的遊學生聚在一起時，也喜歡以食會友，有一次班上同學相約在某個同學租屋處做菜，來自土耳其的女同學負責沙拉，我則準備酸辣湯（用現成料理包加上蛋花）。另外，有兩位日本女同學聯手端出一盤蛋炒飯（這點令我這個台灣人感到十分汗顏，但還是很開心能吃到炒飯料理）。

另有一次，來自台灣的娟娟跟她的房東太太借了廚房，我們共四個人開煮，萬萬沒料到主廚的工作竟落到我身上，我只好打鴨子上架，做了番茄炒蛋、沙茶芹菜、香菇雞湯及湯麵；前兩道菜是因為容易做，後兩道則是母親常做給我吃，與其說是家鄉味，不如說是想念媽媽的味道。儘管我的手藝普普，大家依然吃得很開心，成為異鄉難忘的插曲。

當時我們經常批評英國的天氣及食物，可這麼多年過去了，偶爾我會懷念在英國稍帶涼意的午後，與同學們在鄉村餐廳的庭院裡，來上一客司康配上濃濃的奶油及果醬，再加上一壺溫熱的英國奶茶，那份滿足的滋味至今令我念念不忘。這是不是又是另一種「舌尖上的鄉愁」？