布朗尼飛魚／不同的白色
加勒比海的伊夫林鮈鰕虎吃其他魚體表的寄生蟲、潰爛組織、鱗片和黏液，體表需要清理的魚會前往牠的棲所，擺出頭上尾下直立姿勢，釋放需要協助的訊息，鰕虎則貼近魚體搜尋並取食，牠們的角色類似魚醫生裂唇魚。伊夫林鮈鰕虎所在的珊瑚礁，魚來魚往多樣性高，研究人員操作實驗將牠們移除，該處的魚類多樣性就降低了。
珊瑚礁的藻耕雀鯛會咬掉珊瑚枝條上部分的珊瑚蟲，把珊瑚骨骼當基質，用來培育所需的食藻，牠們會驅離接近藻田的魚，防範作物被收割。伊夫林鮈鰕虎的棲所如果與藻耕雀鯛所在之處相鄰，來尋求清理身體的魚會遭到藻耕雀鯛的驅趕，當下的身體沒能接受清理，健康可能受影響。
這個發現或許會有後續的發展，像是全球氣候變遷使珊瑚白化死亡的事件變多，範圍也漸增，藻耕雀鯛用珊瑚骨骼耕耘的藻田自然變多，伊夫林鮈鰕虎與雀鯛為鄰的機會升高，雀鯛的領域行為造成鰕虎清理他魚的機會減少，也許只能成為雀鯛的專門醫生，長此以往，魚族的健康情形會劣化。
醫護人員的白色衣著有照顧民眾健康的意象，珊瑚白化卻可能是魚族失去醫護的徵候，白色的意義並不相同。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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