戴戴／青春海上獨木舟
大學剛畢業，總想著要為自己的青春留下不同的足跡，我偶然在網路上看到「睡在星空下：花蓮清水斷崖獨木舟」行程，就拉著好朋友小米，滿腔熱血地報名參加。
行程第一天下午自行到花蓮崇德的據點集合吃飯，晚上領取露營用具，睡在布滿石礫的海灘上，輾轉悶熱到了半夜三點，全團起床領船。兩個女生扛著幾十公斤重的船，這時特別想哭，恨不得自己力大如牛。好不容易暖身結束，團員們在四點時一同出發，沒想過此生可以從花蓮外海觀賞清水斷崖的風光，同時還迎著日出，比真人秀節目《乘風破浪的姊姊》還要真實。
到了崖邊稍作休息，又要趕著回程，由於太陽愈來愈炙熱，體力也消耗大半，大夥有些跟不上，好險教練讓前後船員接槳，由領船把大家一同拖著回來。
上岸盥洗後，我與小米到花蓮市區找了間咖啡廳，動彈不得地歇了幾個小時，直到火車發車時刻逼近才起身，為青春寫下藍色的一頁。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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