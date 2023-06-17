小民／陳情
「親愛的市民朋友您好，感謝您對市政的關心，有關您來信指控市長誘拐您的愛鳥小巴，並將其烹煮後以弱勢關懷年菜名義，委由社工送到您府上，致您誤食愛鳥，希望相關部門查處一案，本局敬覆如下……」我在市長信箱陳情處理系統上，針對今天收到的案件打了一段制式化的回應開頭。
「唉，這應該是這三個月來收到最奇怪的陳情了。」我向旁邊的李姊抱怨。李姊湊過來看了一眼，噗哧笑了出來，說：「這位陳情人應該是一類吧？」一類是第一類身心障礙的簡稱，身心障礙共分八大類，第一類指的是心智功能方面的障礙。我打開另一個視窗啟動查詢功能，「還真的是一類，思覺失調。」我說。「請社工幫忙關心一下吧。」資深的李姊建議。
在社會局上班的日子，接到的陳情五花八門，無奇不有。每一個陳情都是一個個小人物生命中的小故事，盼望被看見、被理解、被關心與支持。市長信箱就像一個許願池，一封封陳情宛若一枚枚承載著願望的銅板。只是，在電腦螢幕另一端看著陳情信的我，卻不是水池中央的神祇，而是另一個許願的人。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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