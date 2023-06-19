羅昆芳／昔年同窗讀，今日天涯遊

年輕時的同班同學們，在大夥兒退休之後，儘管「多少青春不再，多少情懷已更改」，我們還擁有彼此的愛，所以經常結伴笑眼看世界、天涯逍遙遊。

這回的行程是阿拉斯加郵輪之旅，在輪船駛達冰河灣國家公園後，再換破冰船深入。靠近冰河邊緣，雖然寒氣逼人，但見晶瑩剔透的大塊浮冰布滿整個海域，凜冽浩瀚，十分壯觀。我們的小船穿梭其間，偶見堅冰上佇立著雄偉的白頭鷹，更覺冰河遼闊，白鷹孤絕，傲然遺世，真是撼動人心。同伴們在驚嘆之餘，笑嘻嘻地排在船尾冰山前來個大合照，實比在豪華餐廳裡開同學會更為開懷。

正逢農曆十五，同學們於晚餐之後，再一起到甲板上看月亮。由於空氣清淨，月亮顯得特別明亮圓大，久久靜靜地貼在海平面上，可真是「海上生明月，天涯共此時」的美好境界哦！

最特別的是，郵輪上最後一天的晚餐，必須盛裝出席，乘客們大多穿本國服飾。記得咱們五○年代的大學畢業典禮，女生學士服內，人人皆是緊身旗袍，而今大家均六十開外，已不復年輕時的窈窕纖細，故改穿直筒長襬、緞布鑲邊的豪華旗袍晚禮服，人間多少的責任均已完成，卸下肩上的負荷令我們神情輕鬆愉悅，比青春時期又多了份從容與優雅，誰說六十歲的女人不美麗呢？

昔年同窗讀，今日天涯遊，亦是人生黃昏的絢爛美好，而今我八十有二，但那趟阿拉斯加海洋郵輪之旅的點點滴滴，仍時常浮現心頭！