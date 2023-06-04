布朗尼飛魚／珊瑚礁的「父產科」醫生。

有些珊瑚礁魚類交配產卵後，親代會護卵，用魚鰭搧動水流過卵塊，增加魚胚發育所需的氧氣、移除感染微生物的卵、攻擊來吃卵的入侵者等，當發育完成，魚苗掙脫出卵膜，親代護卵結束。

研究人員觀察棲息在貝里斯珊瑚礁水域海綿內的霓虹蝦虎，發現牠們的雄魚護卵行為有別其他魚種：當魚卵受精後七天，所有護卵雄魚口含即將孵化的魚卵到海綿的出水孔，在日出兩小時內釋出卵粒且孵出魚苗；而在實驗室發育的受精卵，魚苗孵化的時間則為魚卵受精後四到十天。相較之下，利用海綿完成護卵行為的霓虹蝦虎，其魚苗孵化時間規律並同步，而且孵出的魚苗體型較大、卵黃囊較小、游泳的構造較大，意味發育較成熟，這有助於尋找食物、躲避敵害和游往目標，推論雄魚可以感知孵化魚苗以利生存的最佳時間。

有些人選擇吉時良辰委請產科醫師剖腹生小孩，霓虹蝦虎雄魚讓魚苗在最適當的時間孵出，同時扮演父親護卵和醫生釋幼的角色，可打趣說是珊瑚礁的「父產科」醫生。