山邊／山下無人的遊牧人生：背著登山包從山林走入文創市集

我一直對手工藝很感興趣，大一那年，偶然在Dcard手作版上看到「羊毛氈」這個名詞與照片，產生莫大好奇。研究它的製作過程後，發現是用一根有倒鉤刺的針，經由反覆戳刺羊毛來塑型－－與許多羊毛氈創作者一樣，我在大創買了人生第一包羊毛氈材料組，並至此開啟我與羊毛氈的緣分。

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大學期間的羊毛氈作品數量不到五個，多半是在空閒時間製作，當禮物送給朋友；出社會後，羊毛氈成了下班後最主要的休閒娛樂。一開始我花非常多時間到圖書館研讀相關書籍，土法煉鋼地練習不同的創作技巧。隨著加入臉書羊毛氈手作社團，有了不一樣的收穫，比如說得知羊毛材料有等級之分，其纖維長度與真偽，都會影響作品的製作速度與精緻度。我也因此特地到台北三家相距甚遠的羊毛材料店，買回各色、各品種的羊毛來做比較。抱著要把買回來的羊毛都用完的決心，那時期的作品數量大增，且不久即遇到疫情爆發，大量相關線上課程推出，我進而得以增進技法，並透過觀察不同創作者的心法，學習如何將平面圖片轉化成立體羊毛氈。

建立羊毛氈品牌「山下無人」前一年，我將作品從一般創作者會做的明星物種與寵物，轉為大眾較為陌生的台灣動物，把它與另一個興趣做結合：大學就讀的是生態系，培養了我對自然觀察的興趣，更成為創作的初心。我深知在山裡遇見從未見過的野生動物時，那份激動與興奮感，想藉由作品讓山林裡的牠們，被大眾知曉，甚至引發人們對自然的關心。

初期販售的作品，我以自身喜歡的中高海拔野鳥為主題，但在市集推廣的過程裡，發現雖然這類作品對從未接觸過的客人來說非常新奇，卻較難有共鳴。後來，在一些粉絲的建議下，我也製作了麻雀、白頭翁與台灣黑熊等大眾熟悉的野生動物，並且發現與粉絲的生活記憶有連結，更能增添親切感，讓人們願意了解其他生態保育知識，達到推廣的目的。為此，我還增加「圓圓啤酒肚」系列，納入更多常見的鳥類，以可愛的啤酒肚造型，吸引客人在攤位前駐足。

圓圓啤酒肚城市三俠。照片提供／山邊

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儘管選擇的創作主題中，有些是曾經遇見的野生動物，實際製作過程裡，卻往往會發現以前不曾注意過的小細節，像是哺乳動物臉上的花紋排列與鳥兒身上多的一個點或線，都必須在製作時特別注意，才不會誤導大眾。開發產品時，因為希望能呈現可愛童趣的風格，須將複雜圖樣簡化，使得不習慣畫稿、習慣看圖鑑與不同角度的生態照就直接動工的我，時常把羊毛反覆氈上與拔除，尋找不過度擬真又展現出物種特徵的平衡。

就這樣，我的登山包從裝著登山裝備，轉為塞滿市集擺攤用具，也與生態攝影師合作，在現場擺出野生動物的真實照片，向客人們介紹牠們。這些背著登山包四處擺市集、推廣自然觀察與生態保育的日子，如同生態美學的遊牧者，期待在每次市集上遇見不同的客人，與他們分享我所鍾愛的山林與野生動物。

攤位上提供客人觀賞的生態照－－鵂鶹。攝影／張峻瑋