好酸霖／畢珍麗
「好酸霖，過來一下。」某協會的文學課前，珍麗姊叫我，不曉得什麼事？
「把你的外套拿來。」珍麗姊覺得冷嗎？這麼巧我也有點冷啊，外套給她那我怎麼辦？猶豫一陣，還是把外套交出去。
她拿了外套，翻到內裡，露出一片雪白棉花；接著，從包裡拿出針線盒，沒說什麼便開始縫補。
「慈母手中線，酸霖身上衣……」此情此景，都想唱出來了。以前媽媽幫我縫，現在獨自倖存數年，已經好久沒人幫我縫補衣物。珍麗姊既細心，又貼心，實在深受感動。只見她拉下老花眼鏡，往上看我：「你在那邊嘰嘰喳喳哼唱什麼啊？」喔，趕緊遮住自己的嘴，還真不小心唱出來了。
「你呀，和我家老爹一個樣，破掉的衣服捨不得丟，繼續穿。要是他還活著，一定叫他認你做乾兒子！」
珍麗姊，這不需要，在我心中，妳已經是家人了。
「好了！」姊姊抖了抖外套，還給我。外套變得有溫度，我心裡好像也有某些不堪，跟著被縫合起來。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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