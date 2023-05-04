老妻在北美館當志工，以前我常去參觀，但近年展出的多是以裝置或錄像方式呈現的當代藝術，我不太明白其表現手法，便漸漸少去了。

不過，這天老妻回來告訴我一件趣事，讓我發現當代藝術也很有意思。北美館正展出丹麥當代藝術家彼特．蘭德的「時間」（Time），其作品就是在展室中擺放一顆被啃咬過的蘋果。老妻去接班看顧時，保全交代她：「注意喔，蘋果不只一顆，展場外廁所窗邊也有一顆，同樣是咬了一半的蘋果。」一小時後，老妻要交班，走出展場，突然看見廁所窗邊除了半顆蘋果外，還多了咬了一口的香蕉和剝了一半的橘子！

老妻大吃一驚，忙找保全來看。保全也很驚異，趕緊通知館員調監視器畫面來看，發現是一位年輕遊客放的；好在那位遊客還未出館，循線找到他。

他說：「我只是覺得很有趣，咬過的蘋果也可以是藝術品，所以我也東施效顰一番，把咬過的香蕉和橘子擺在一起。 」

保全無奈地對他說：「你已違反食物不能帶入展場的規則了，這些香蕉和橘子都要丟掉。」

「不，這些我還要吃！」年輕遊客一把搶回香蕉和橘子，吃起香蕉來了！

保全和老妻皆愕然，不知該拿這位「實習藝術家」如何。

聽完我莞爾一笑，忽然覺得好像人人皆可當「當代藝術家」？