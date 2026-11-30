在詩還不習慣用電發光以前

他老早就把指尖押給電波（i）

隔著山隔著大江隔著海

把心的密碼滴答成摩斯

他是最早就按鈕寫詩（ii）的人





鍵盤是一排排

高低起伏的萬里 山河

他每天翻越

比無限電比我們（iii）

都更早抵達清晨





《雨天書》是他指縫流出的淚水寫的

《狼煙》是他鄉愁泡的茶壺口升起的

他說他的青春 其實沒有臉

《青春的臉》只是時代忘記擦拭的

一面鏡子





湘水和長江老要他記牢《水的回想》

他一輩子隨身攜帶的

不是鑰匙不是影子，是黃泥粑粑（iv）

是又藍又綠的《隨身的糾纏》





秋天來時他不撿葉子

只靜靜撿起老友們一個個

說再見時的《碎葉聲聲》

再用蘇三起解為他們唱《低調之歌》





他是最早按鈕寫詩的人

四行詩像《陽光顆粒》早就服用

世上的廢物碎片被他豎成

一根根《早起的頭髮》

豎成叫前衛的藝術（v）





有人問他詩是什麼

他掏出《新詩五十問》

又秀出《新詩後五十問》

當答案不夠響亮時

「慢慢來，問題會自己慢慢長大」





他不懈地用指尖生產電流

《走在詩國邊緣》

做一個不急著入境的旅人

因為江湖邊緣比詩壇更通風（vi）





來來往往的句子在他手裡排隊

《詩來詩往》始終不打算走到終點

最後呵呵呵他笑了：

《我為詩狂》啊





他說人生不過是一罐《甜鹹酸梅》

很容易調配

我那本《一首詩的誕生》

是他用電用熱用不知什麼摩斯密碼

逼我的靜默轟隆成巨響（vii）





周夢蝶讚美他比我年輕（viii）

只因一束不肯熄滅的火緊握住他

要他繼續把詩按進網路

按到一百歲以後（ix）

按到每首詩都會自己走路





他是最早，也是最老

還在按鈕寫詩的人





i 向明十六歲（1944）即離家，單身由長沙隨湘桂大撤退、歷經九死一生逃至貴陽，不久成了少年通訊兵，嫻熟無限電等事務。 ii 出自瘂弦詩作〈芝加哥〉，原句為：「在芝加哥我們將用按鈕寫詩，乘機器鳥看雲」。 熱門小說 iii 向明年輕時勤學英文，得以被派赴美學習學電子積體電路技術，其後成了兩岸四地唯一高齡的網路高手，設有「向明詩文陷阱」、「向明詩文看板」等網站。 iv 離家時其母親送他三塊黃泥粑粑，是家鄉的泥巴，據說加水即有神奇的治病效果，向明用它們治過自己中暑及奇癢，仍留下一塊要當「祖產」傳承。 v 他擅用廢棄物品做各式奇形怪狀的小型裝置藝術，用以自娛。 vi 他的詩語言樸實但有哲意，在五○年代相當「邊緣」，可說是台灣「生活詩風」的先行者與實踐者，具「令人深思可以讓讀者自我填充的言外之意」（簡政珍）。 vii 拙作《一首詩的誕生》完全是他主編八年九歌版《藍星詩刊》「逼著」寫出的。 viii 多年前周公曾突然很正經在向明面前問我：「白靈，你和向明哪個年紀大？」我回問：「周公，你看呢？」他竟然說：「你大！」 ix 今年5月4日因向明病急，《台灣詩學季刊》同仁曾在紀州庵聚會寫詩朗誦，為他祈福，並編纂《巍峨：向明詩歌賞析》一書，即將出版。

編按，詩人向明（1928-2026），11月20日辭世，享壽九十九歲，告別式暨公祭訂於11月30日15:30，假台北市懷愛館景仰樓一樓「至真二廳」舉行。



