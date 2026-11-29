之一 斗笠底下的意想

抵達越南 峴港機場 ，一行旅伴嘩啦啦的上了遊覽車，導遊熟練地送給每人一頂越式斗笠，她說：「這幾天會用到。」當地氣溫高達三十五六度，這頂斗笠除了遮陽的功能之外，我覺得是很強勢的文化置入。

斗笠是農業時代重要的生活用具，對土生土長的台灣人而言並不陌生。拿到越南斗笠時，好奇地左右上下端詳，想看看有什麼異同。越南斗笠造型比較尖，也比較輕，手感光滑，骨架呈現一圈圈同心圓與放射狀。台灣斗笠則純樸篤實，就高度上而言，比較扁平，頂部有一個尖凸，有人說像粽子的剖面，詩人說：「台灣斗笠有不畏日曬雨打的意象，是台灣人民堅毅不屈的象徵。」走在越南的市街，越南斗笠彷彿無所不在，看起來那麼輕盈，它是服飾，是藝品，也是文化元素。

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國高中的時候，常看到一些描寫越戰的電影，《越戰獵鹿人》就是其中之一，那也是我對越南的第一印象。在殘酷的戰爭場面裡，比較難忘的，除了俄羅斯輪盤的死亡遊戲之外，就是危機四伏的叢林戰，畫面中會有戴著斗笠的農民，他們冷不防伏進稻田，以稻穗作掩護，再起身就持槍對著失去警戒的美國大兵一陣掃射。作為觀眾的我，這才發現原來斗笠只是偽裝，農民不只是農民，然後直罵越共的奸詐，幼小的心靈留下揮之不去的死亡陰影。然而，那些以越戰為題材的電影，企圖揭露戰爭對人性的摧殘和人性最深層的恐懼，並反映原始叢林文化和美軍的戰爭行為，是否有助於人類文明提出質疑。當然，其中不乏美式觀點。當然，這也是我長大以後才懂的。

導遊以獨特的中文口音，陳述越南的近代史，她說她來自北越，對家鄉有著濃厚的感情，她的家鄉，中國人、法國人、美國人、日本人都來過，目前這樣很好，希望越來越好，不希望再有戰爭。

遠離了戰爭的越南，斗笠有了不一樣的價值，我們戴著它在迦南島坐椰子船遊河，戴著它走進靈隱寺禮佛、參觀順化皇城古蹟，它幫我們抵擋了低緯度的烈陽，我們用它搧風，用它來做造型拍照，上傳IG和Facebook。想想，我們在台灣都不曾戴斗笠拍照呢。

之二 泡氣味

無疑，咖啡的氣味就是越南的標籤。

咖啡已經是人類文明的一部分，現在喝咖啡已不單純是生活，更是一種文化，商人更意圖明顯地賦予咖啡品味與時尚的象徵。越南很有心思地用自己的氣味泡出自己的咖啡，驕傲地起名為越式咖啡，宣告越式不是美式。

我總覺得越式咖啡這個名號帶著恨意，彷彿在為上個世紀美國對越南的始亂終棄而報復，當然這是我胡思亂想的，毫無根據。

越式咖啡濃重，將咖啡粉末倒進滴漏杯，沖熱水後，等待滴漏，整個儀式彷如手作的衍生，那只金亮的滴漏杯，整個就是耀眼、浮誇，與越南市容的暴力美學相襯。

喝越式咖啡一定要加煉乳調味。煉乳在我印象中是台灣剉冰界重要的元素，是選配，加煉乳要加價，當然風味更佳。而越式咖啡的煉乳是標配，加了冰塊，在高熱的氣候裡，真是沁心爽快。

越式咖啡是個統稱，路過許多咖啡館，還看到椰子咖啡、奶昔咖啡和蛋咖啡，網路播客更是力薦蛋咖啡，那是另一種特殊氣味，此行路過卻錯過了，也留下懸念。不在越南，無法想像越南如何把咖啡泡在生活裡。

之三 越式日常

早先我對越南另外一個印象就是「越南新娘」。「越南新娘」這個稱呼起源於1990年代至2000年，是一段台越之間的特殊歷史。當時有不少台商到越南設廠，由於兩地經濟發展差距、人口結構與婚姻市場等共同因素，促成台越的婚姻。現在我們稱她們為「新住民」，也更強調她們是台灣社會一分子。

越南新住民為台灣帶來了越式河粉、越式春捲、越式洗頭、越式按摩、越式法國麵包。不知道是不是兩地交流的影響，我在越南看到了台式夜市、台式鐵皮屋。所以旅遊期間的越南餐食與街景，反而成為另一種鄉愁。

導遊說越南是母系社會，「男人沒什麼用！」她補充。車過順化、會安、峴港，在街上，確實看到男人坐在戶外群聚，喝著咖啡，抽菸聊天。1990年代越南的農村地區收入偏低，許多來自農村家庭的女性，希望改善自己的生活，擁有更穩定的家庭與未來，因而選擇遠嫁台灣。對她們而言，嫁到台灣是眾多人生選項之一，不過那都是二十年前的事了。導遊說她的哥哥把家產敗光了，她因為前述的理由，只好持續地工作，看來現在生活應該過得去，難怪她會鄙視越南男人。

旅伴問導遊：「想不想嫁到台灣？」看起來一路疲憊的導遊，忽然笑得很燦爛：「也是可以，買一送二。」這才知道，她已婚。不知道這算不算越式幽默。

會安古鎮的商家。（圖／林瑞麟提供）

之四 自由之外

越南是共產主義的國家。導遊說：「但我們是自由的共產國家，我們有言論自由，我們可以用臉書、IG、LINE。」

真好，思想自由很重要。導遊講述越南的政治現狀時，毫不遮掩，赤裸裸地對著我們抱怨政府的績效不彰，官員道德如何敗壞，我有了荒謬的聯想，彷彿在看越式政論節目。

越南人的行為也是freestyle。商家在人行道備餐，烤肉，搧火，滾滾白煙對著行人撲來，沒人躲，也躲不掉，那是煙燻的日常。如果你要買東西，千萬一定要殺價，殺多少呢？那是你的自由，賣不賣也是商家的自由。在知名的巴拿山佛手橋，導遊特別交代，人潮眾多，跟緊。導遊沒說的是，在越南沒人會插隊，但會插空隙，上廁所也是。

我們旅行沿途可以聽到不絕於耳的喇叭聲，不管是汽車或機車，一台比一台大聲。導遊說：「聽說你們高雄的紅綠燈是參考用的，我們越南的紅綠燈是裝飾用的。」天啊，是哪個台灣同胞告訴她的，也太真實了。但我的實際體驗是，滿分十分，高雄可以拿九分，至於越南拿幾分？嗯，這個不好說。

在峴港，被評為世界最美海灘之一的美溪海灘，臨著寬大的馬路是櫛比鱗次的高級飯店和餐廳，當然還有熱鬧生猛的海鮮攤，是個不折不扣的度假勝地，滿街的各色人種，繽紛絢爛。但是怪了，馬路有斑馬線，但沒有紅綠燈。感覺要去海灘，要狠，還要有命。因此，我沒看到海灘。

後來，最美的海灘一直在我夢裡出現。沒有陽光、海浪、比基尼，只有那條馬路，讓我一直過不去。