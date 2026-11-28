今年度的聯合報文學大獎 ，歷經王德威、唐捐、陳佩甄、陳國偉、楊佳嫻、楊翠、鍾文音共七位決審委員的討論，最終由詩人零雨脫穎而出。這次評議的學院背景濃厚，一方面強調了研究者的視野，同時也凸顯了女性作家和現代詩的當代意義。

大獎的高峰對談由同為詩人的凌性傑擔任主持，為難得的盛會揭開序幕。他說，自己直到高中讀《特技家族》時，才發現「原來詩可以這麼寫」，更笑稱零雨低調地創造屬於自己的花園，儼然是「台灣文壇的孫燕姿」。接續台北藝術弦樂四重奏的樂音，聯合報執行董事項國寧表示：無論是從1976年開始舉辦聯合報文學獎、2014年轉型為聯合報文學大獎，或者是自有副刊以來從未停過一天，都相當程度反映了報社對文學的支持。此外，項國寧也按例背誦了歷屆得獎作家的名字，認為每位得主都立下了地標，這些地標連起來就彷彿「台灣文學的天際線」。

接受贈獎後，零雨坦言自己是個什麼都慢的人，三十歲才開始寫詩、七十歲才開始慢慢被人知道。「『慢』也是有力量的。想想自然界，都是慢慢累積變成大樹、變成高山。我想，我在無形中遵循了宇宙自然的規律，去做人、去讀書、去寫詩。我喜歡這樣的慢，用我的一生慢慢發掘我喜歡的形式、題材、句子，它們最後就變成詩、變成詩集，變成豐富我、表現我的代言人。詩幫助我建立了牢固的內在秩序，教會我如何行走人生。而由詩所衍生的文學、藝術、哲學、考古、人類學，則為我拓展了廣大浩瀚的時空。我感覺，我憨慢的人生因為詩而變得自足豐富。」零雨特別感謝詩人梅新的啟迪，《現代詩》、《現在詩》、《歪仔歪》三個詩刊，以及印刻出版社初安民總編輯和目宿媒體童子賢董事長的支持，讓自己走得慢卻走得遠。

聯合報執行董事項國寧(右)贈獎給第十三屆聯合報文學大獎得主零雨。（圖／本報記者潘俊宏攝影）

▌新世紀大師的萬物之歌

聯合報文學大獎的最大特色在於「跨文類」的評審組成，而這次的每位評審都敏銳地捕捉到了零雨詩作的獨特魅力。唐捐援引《零雨作品集》總序提到的林亨泰〈風景No.2〉，指出詩不僅是透過語言來傳達表面意思，語言裡面本來就具有一種詩意，滲透到不同的文類裡、擦亮我們觀看世界的眼睛。零雨不同階段的詩，也用不同風格作了很好的示範，比如《城的連作》時期就已關注到人的「內面世界」，溫和之中帶有一種倔強，透過詩去抵抗世俗次要的事物。

綜覽創作軌跡，1990年代的零雨重視外在的形象和事物的本質，已然自成一格。詩中的「表現力」極強而讓「描寫」成為附帶，這和詩人吸收豐富的知識、構成豐腴的主體有關。對於中後期的零雨，唐捐以秋天綠中帶黃的樹木來形容，如同陶淵明一般──當裝飾性的詞語如葉子脫落，裸露出的樹枝本質也被顯現出來。「白話文學在台灣發展這麼久，已經到了一個豐收的階段。」唐捐進一步稱，零雨在近期的《白翎鷥》展現出有思想、有風格的「新世紀的大師」樣貌，將超商、蔬菜等不好入詩的庶民日常提煉成了「萬物之歌」。

▌震災當夜，唯有詩能安定心神

回想起七月的評審過程，陳國偉形容那是一個「激烈又溫暖、極具共識」的下午。對他而言，詩擁有著強大的穩定力量，他曾在九二一大地震的惶恐夜晚，獨自在嘉義的宿舍捧讀手邊珍藏的詩集，心情才得以稍稍安定。在看似簡單的形式下，詩凝練了極度複雜的文字精華，每個意象與段落都是一道需要解開的鎖，承載了詩人對生活或人生的感悟。陳國偉同意唐捐所說，詩是很重要的教養，也許讀詩的意義不只在於進入詩人的世界，更是轉換讀者對生命、小我對大我的疑惑與困頓。他特別提到《木冬詠歌集》，當中以誠摯卻充滿神祕性的語言，不斷環繞著形上的變體提出探問，展現了「人際倫理的抒情時刻」。

時常在書展蒐集詩集的陳國偉憶起自己的第一本零雨，是初版塑膠殼的《田園／下午五點四十九分》。以往在談論旅行文學時，會認為旅人不只是「抵達」一個地點，而會說他們是帶著自己的故鄉抵達。於此，零雨不僅僅是帶著故鄉，而是帶著對其他空間的理解，重新閱讀宜蘭的此時此刻。對於零雨使用語言文字的決定，他也好奇：詩人是否無意為之，卻水到渠成？陳國偉笑稱自己在評審結束後，連作夢都還夢見〈萊爾富〉這首詩，也正是這樣的作品讓讀者看見了不同於黃春明版本的宜蘭城鎮風景，這對整個台灣文學的範疇具有深遠意義。

▌詩是維繫宇宙的「暗物質」

從《零雨作品集》的總序談起，零雨在文中提到了海德格、此在和存有，而閱讀零雨的讀者，也就彷彿在看著「零雨看著自己的此在和存有」。最近著迷於量子力學中「觀測者效應」（observer effect）的楊翠，由此切入解讀零雨充滿追問、回聲以及對事物干預與逃逸的《木冬詠歌集》。以〈創世排練〉為例，這首詩宛如整本書的「大爆炸」起點，零雨從「開始的開始」寫起，將宇宙太初的神話尺度，巧妙地收束在「房間裡的你與我」這般極小的日常之中。「這個起點是非常小、非常瞬間的事情，這也印證了這本詩集的節奏感。」楊翠認為，零雨的音樂性並不是來自語言表面的聲調，而是呈現在空間大小、時間尺度，如此悠遊自在地進出。

楊翠特別著迷於《木冬詠歌集》當中的介質空間：包含車廂、門、鏡子、窗簾、巷子、轉角、舞台在內，虛實交錯的空間暗藏許多有意思的表現。她特別注意到「樹林」，認為這彷彿起點大爆炸之後所生成的宇宙，如同迷宮一樣──每一條路都是迷途，但每一條路都是出口。零雨詩中時間感也讓人印象深刻，以〈結婚紀念日〉跨越五十年的化妝來觀看，時間跳躍的流動感進而形成了一種音樂性。「雖然我本身不寫詩，主要不是做詩的研究，但讀詩對我而言是非常快樂的事情。」楊翠將零雨的詩，巧妙地比喻成維繫宇宙的「暗物質」：「它不是那麼張揚地可以被看見，它需要我們自己也有一個起點、一個爆炸的星系，我們才能夠真的讀進去。」

第十三屆聯合報文學大獎贈獎典禮暨「聯合報文學大獎高峰對談」，與談人楊翠（左起）、鍾文音、零雨、唐捐、陳國偉。（圖／本報記者潘俊宏攝影）

▌將瑣碎轉化為無可複製的寧靜

身為小說家的鍾文音，將零雨譽為「台灣的辛波絲卡」，點出兩人一樣能以小見大，從家族或甲蟲的微觀視角拉出宏大的宇宙觀，看似安靜不動，實則內藏玄機。針對不同文類，鍾文音感性地以「詩的刪除、詩的捨得恰恰是我的不捨得」對比了小說與詩的創作狀態：寫小說就像是烈火烹油、勞心勞力的悲苦女工，需要疊加巨大的引擎與無數的磚頭；而零雨卻能用短短四句詩，講完《別送》花了四十萬字才得以說完的故事。雖然情節是推動小說前進的重要元素，但如果小說的質地裡頭有詩的語感，會讓小說不只是情節。鍾文音笑說，穩定度是自己的難處，所以看到零雨的穩定也激勵了自己。

如何用世故的眼睛去重新觀看這些人間百態，是所有作家都需要面對的問題。對於零雨這位「逃逸的小說家」，鍾文音非常羨慕「慢」的狀態，就如同艾蜜莉．狄金森待在故居的廚房縫隙中，將生活的碎片轉化為無可複製的寧靜；而零雨詩中大量的破折號與留白，更是留給讀者填補了生命風景的空間。回顧同樣探討長照時光與母女關係的創作，鍾文音在讀完零雨的《女兒》後，深覺自己當初的小說寫得太「快」了。零雨那種穩定的質地與對萬物的同理在場，不僅讓繁華的大千世界得以靜默，也為所有在文字中尋找安頓的創作者，帶來了最深邃的啟示與對話。

▌不吐不快、水火交攻的衝動

面對評審的探問與好奇，被譽為「破折號女神」的零雨分享了創作心法。對於使用破折號與空間留白的體悟，其實源於早期閱讀林亨泰詩作時的震撼，這打破了自己對台灣現代詩長句堆疊的既定印象。回應近期網路關於中學新詩選文的討論，她感慨教育的保守，直言：「阿根廷的高中生可以讀波赫士，台灣的高中生為什麼不能讀林亨泰？」而談及創作狀態，零雨也坦言自己從不按表操課，寫詩是一種「不吐不快、水火交攻」的衝動。她對世間萬物充滿熱情與感情，當感受到人類精神性逐漸喪失、社會問題叢生時，那種源自精神層面的吶喊，便促使她非寫不可。然而，寫作雖是憑藉直覺與感觸，但在編纂詩集時，她卻會展現出「有意為之」的編輯意識，將那些跨越年歲、真實記錄當下自我的「任性」碎片，精準地安置在適合的主題中。

評審們高度推崇，並且視為代表作的《木冬詠歌集》，零雨本人卻對此感到相當驚訝。她坦言，這本詩集當時出版後鮮少被人提及，過去的自己也並非特別偏愛這種寫法，甚至有些忽略。直到如今，看到評審與新世代的讀者對其產生共鳴，她才驚覺自己過去似乎「沒有那麼疼愛它」，言談中流露出一絲懊悔，但也為作品能在此刻被重新理解而感到欣慰。有趣的是，為該書撰寫序言，也在高峰對談現場聆聽的楊小濱，回應表示：「如果我當評審，我也會推舉零雨。」

回應鍾文音，零雨笑稱自己大學時代確實一心想成為小說家，從未思考會成為詩人。然而，小說創作需要龐大的體力，當年光是將五千字的稿子重新謄寫四遍，手抄的過程就讓她頭昏腦脹。自覺體力無法負荷小說勞動的她，幸運地遇到了張素真老師（詩人梅新之妻）而被引薦至《台灣時報》，開啟了她的現代詩之路，甚至在前往美國威斯康辛州前，寫下了兩、三百行的長詩，豐沛的情感讓她確信自己能在詩的道路上繼續前行。對於楊翠的音樂性討論，從小熱愛繪畫與音樂的零雨認為，那是一種「內化的韻律」──寫完詩會順著念一遍，只要語氣順暢便放過，從不刻意雕琢。她甚至帶著點偏見地認為，刻意賦予的音樂性「就不夠現代」。對她而言，破折號與句點不過就是自然的停頓，「我寫的時候，就是我個人覺得很爽就好了」。

陳國偉好奇零雨在語言文字運用上的轉變，詢問她是否受到夏宇的影響。零雨毫不諱言，當年夏宇的前衛詩作給了她極大的震撼。她參與了《現在詩》的發行，發現中文系的古典經典訓練是不夠的，是夏宇破解並解構了她對詩的既定概念，讓她學會用解構後的文字，去寫真正想寫的東西。除了文學內部的顛覆，跨領域的藝術也滋養了零雨，比如她時常向具水墨畫專業的詩人黃智溶學習藝術知識。這也實際影響了創作：2017年她與歪仔歪詩社同仁到南京時，在先鋒書店臨近打烊之際，一眼瞥見了歌川廣重的浮世繪《東海道五十三次》。她買下畫冊後天天翻看，從場景中想像故事，最終自然而然地孕育出了一系列的詩作。唐捐對此評論：零雨雖慢而穩，但她的寫法極具「發明意象」與「寓言」的強大力量。

「詩有一個好處，就是不用解釋。」零雨呼應了楊翠所說的科學原理，讀詩可以完全仰賴讀者個人的經驗去產生共鳴。她坦言，儘管自己四、五歲就搬到台北，但寒暑假常回去的故鄉坪林對她影響至深，幾乎每首詩裡都有故鄉的影子；而也許現在的年輕人，對「故鄉」也有自己的感受。在高峰對談的尾聲，零雨現場朗讀了詩作〈夥伴A〉，朗朗的聲響讓文字從平面的紙頁進入到時空流轉，彷彿正誠懇地邀請每一位讀者以各自七彩的生命經驗，去融入、填補詩中深邃的白。

聯合報文學大獎得主零雨專訪影片上線 第十三屆聯合報文學大獎，由詩人零雨摘下桂冠。得主專訪影片現已上線，歡迎觀看分享，一同走入詩人內心的房間。