外地的人到台北 來，不論多忙都要去西門町 一趟，那彷彿是一個來台北的儀式，不論到台北來事情辦得如何，去西門町絕對是一個必須。嗯，我快二十歲了，我懂。

我在西門町，我直接走到老天祿門口，好小好小門面的老天祿，我用眼睛掃了一遍鴨脖子、鴨翅膀、鴨舌頭，還有大玻璃瓶裡醃著的曹白魚，每一種都貴得要命。（曹白魚究竟要怎麼燒呀？）看完，我才甘心的慢慢走到美珍香門口，用我剛發的薪水 去買五塊錢的果汁牛肉乾，如果是我自己吃我一定買辣的，可是這是給妹妹的，她不敢吃辣呀。只一個禮拜耶，牛肉乾的長方形玻璃格子裡已裝滿了新牛肉乾，賣得真快。

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「李小姐。」是喊我嗎？我的年紀對李小姐的稱呼還不是很習慣，沒有想到竟然是原先在軍事單位的同事萬姊，她還是漂漂亮亮的穿著她的旗袍，腿長身材好穿著旗袍真登樣，我知道她可能有五十歲了，好老喔。可是旗袍真的好漂亮。

太久沒見面，兩個人興奮的一直說一直說，她告訴我滷蛋走了，我嚇了一大跳，他才三十幾歲怎麼可能就走了，萬說：「他好喜歡妳喔，記得嗎？妳過生日他給妳買的好大好大的蛋糕，好幾百塊的。」那時候我還不知道，我這輩子過生日最大的蛋糕就是那一個了，可是我一個月薪水才七百多，他也頂多一千多塊吧，或許他真的有一點喜歡我？但是他從來沒有表示過什麼呀。然後我們說了半天關於滷蛋的病。我們從美珍香店裡說到店外，我其實急著想知道的是另一件事，可是我要怎麼開口呢？還好萬姊談興很濃，她很快就提到：「妳記得有一個傳令兵偷東西的事嗎？」「記得，記得，他後來關了多久？」萬姊笑得很開心，一副「你絕對想不到」的表情，她說：「關不到一個月。」啊？怎麼可能，有理光照相機還有望遠鏡……萬姊說：「那個人一出事就有人去保他了，保他的人是我們的副校長呢！」

可以這樣嗎？不好吧。萬姊說：「妳新來的不知道，我們這些老人都知道，那個傳令兵是當年從大陸撤退的時候，副校長在江蘇鄉下路上撿到的孩子，也不知道是自己迷了路還是被家裡人扔掉的，跪在路邊摀著臉哭，副校長那時候官階已經很高了，騎在大馬上，叫人給了他一碗野菜粥，就這樣那個孩子一路跟著部隊上了船，他個子長得高，穿軍服還很有個兵的樣子，其實那時候只有十四、五歲。」

原來他不是被抓兵抓來的，副校長在憲兵隊跟立正的一群憲兵說：「我家裡有他一個床位，他就像我兒子一樣，你們說他偷的那些東西，大部分都是我的，上面刻著的寫著的Jackson是我的英文名字。」萬姊說得風風火火好像她在現場一樣，聽起來過癮極了。還說副校長大器得很，說：「按你們規矩走，反正東西都是我親手交給他的，算是借給他的吧，偷什麼偷呀？」

嗚哇，我彷彿看到副校長的空軍制服上亮著的星星，那些憲兵全嚇傻了。

那個人，那個傳令兵在軍隊裡的隨營教育上過學，學寫字、學初級英文、學算術、學公文格式、學三民主義。他的毛筆字一定練過，也一定讀過不少散文、小說之類的書，還秋光如蜜咧，真是小看他了。

那天我在回家的公路局車上撕著咬著，一口一口唏哩呼嚕吃掉了三分之一包果汁牛肉乾，好吃極了，沒辦法，心情實在太好了，是我的薪水買的，不算偷吃。

你一定會問後來呢？

後來呀，後來沒有再遇到萬姊了。

就這樣啦。