那年春節 新冠初襲，學校宣布班上一人確診，全班停課，接下來經常遇到的情況是第一節課還沒過半，某個學生忽然不適，快篩 一測，兩條紅線蛇信般吐出，瞬間教室裡驚呼和收書包聲此起彼落，全班匆匆撤離，留下空蕩蕩的座位和大片未寫完的黑板。

由於學生到校不久，又突然放學，幾位家長陸續接到詐騙電話，說孩子被綁架 了。於是手機成了每個家庭的定心丸，孩子必須隨身攜帶，以便父母隨時確認「小孩還在」。自此，上課時老師在台上口沫橫飛，台下總有幾個人偷瞄抽屜裡的螢幕，脖子彎成同一種角度，像中了什麼魔咒。一下課，有人揪團打《傳說》，有人打開地圖抓寶可夢，以前鐘響相約打球的球場變得冷清。我有時會想，學生時不時握著手機，機尾連的充電線經常接在行動電源上，這樣的連接方式，會不會是另一種形式的臍帶？

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我班上課時也開始出現了「4C」產品：Cellphone（手機）、Cosmetic brush（粉餅刷）、Curler（睫毛夾）和Climbing grip ring（握力圈）。男孩右手抄筆記、左手壓握力圈，說要鍛鍊手掌與前臂肌力；女孩的手在臉上撲粉，說追求皮相美麗和充實內在知識不衝突。奇妙的是，我總是抓不到他們偷滑手機的瞬間，明明上一秒還在看板書，下一秒指尖已偷偷滑了起來。時間一久，我漸漸感受到化妝、練肌肉、滑手機似乎都關乎「看」與「想被看見」：女生對鏡拍粉，想把真實的皮膚藏起來；男生捏著握力圈，想讓手臂線條結實；手機裡精挑細選的照片、斟酌後的貼文留言，似乎是把真實的自己修一修再端出去。

書本知識能讓心變美，尚且做不到能讓外貌立刻升級，我只好盡心設計互動、放影片、點人回答，彷彿自己是綜藝節目主持人。有個男孩說不想上課，他是被父母逼來讀高中；另一個說課本像天書，只好到手機裡作夢。

看著班上段考成績成險降坡，為了十個月後的升大學學測，我說服學生回家再用手機，並舉電競冠軍QG選手為例，他們並非成天玩遊戲，早上十點抵達賽訓室訓練手速、戰術，晚上子時必須收機就寢，固定作息才能應戰。學生同意在講桌旁放置塑膠箱，隔成三十六格，箱門有鎖。學生叫它「養機籠」，老師們稱之為「降魔基地」──降伏心中的魔。每天早上將手機關禁閉，中午吃飯和放學時歸還。學生將這裝置比喻成鬼門的關與開，我說魔鬼是在自己心底。想起自己中學時，教官管制裙長和髮型，被我們批評迂腐。如今我換了湯色，藥似乎還是同一帖。

養機籠在我的巡視下全部裝滿。學生無機在側，渾身不適度秒如年，上課時籠裡傳出震動聲，學生便情不自禁想起身查看。有人矇混交出老舊的元配，新款小三隨侍在側，我被瞞了許久，有次隱約瞥見學生身上「微機」四伏，才發現養機籠裡有許多格子成了冷宮。

同事建議化阻力為助力，將網路融入教學，用手機查資料。這同事後來懊悔開啟了潘朵拉盒，盒內飛出了IG、抖音、手遊，課本文字泣成淚珠。她後來也在教室放置同樣的籠子。

每天看著學生將手機放入籠裡的過程是很奇妙的風景，交上來的那一刻螢幕還亮著，上面的訊息像彈簧般一條條跳了出來，有的則跳出限時動態，有些首頁是動漫主角、韓國偶像女團，也有濾鏡開到最大的自拍照。一台一台機子擺在那邊，彷彿一個個縮小版的宇宙。

我常思索這些app、遊戲、網站天天看，不膩嗎？再美好的人事物，時間久了，不也沒有新鮮感了？手機是如何擁有如此強大的魅心術？連我有時都對它著迷不已。有次看診，趁空檔匆匆瞄一下友人LINE裡的訊息，看診結束後，對方傳訊詢問怎麼已讀不回。我才驚覺自己似乎也不喜歡「被已讀」的感覺。有時不免擔心自己在朋友的時間軸上太久沒出現，是不是會被遺忘？輕巧的手機竟擔起了人際重量。

我將自己對人際關係的焦慮坦誠說出，有些學生也掏心談起習慣在社交網路上保持曝光率，擔心久未上網會錯過活動邀請或朋友消息。他們的社交網路有個交友金字塔──不熟者加LINE（因為可封鎖），普通朋友加IG大帳，超級好友加IG小帳（裡頭只有幾人）。倘若沒有隨時關注對方，友情會被降格。一個女孩怯怯地說：「如果我不按讚，下次見面朋友會問『是沒看到嗎？』」原來手機的社群媒體裡藏著的時鐘，是朋友凝視的滴答聲。

管制手機的過程，有幾個孩子牽引我的心。

第一位被班上稱為Spotlight。上課時偷用手機張貼美食或投籃照。我問是記錄生活還是炫耀？他先是「呵呵」，才說IG的貼文留言是他的人際互動網，按讚數代表人氣熱度。他為了衝讚數，曾在IG上張貼我的醜照，經斥責才知道侵犯肖像權。他也在IG上批評我管制手機是威權統治，認為放學後整晚補習，成績也不錯，上課偷玩一下手機為什麼不可以？我解釋這樣不尊重老師，個人自由有時會誘惑旁人越界。他辯稱就是因為尊重老師，才在上課時「偷偷」用手機。對談中，我感受到以前無手機時代，學生的情緒在放學後，沒有網路平台可以抒發，我看到平靜水面，便以為一切安好，實際上水面下是波濤騰湧。

另一個孩子全班叫他「邊緣人」。他總是一個人坐、走路，一個人吃飯。後來我不小心看到他的IG張貼厭世句子，如「活著好累」、「反正沒人在乎」，這些心情常揪著我的心。曾試著找他聊天，他只回答「嗯」、「喔」。

有次看到他趴在桌上打手遊，螢幕的光映在臉上，嘴角微微上揚。之後我前前後後十多次找他聊手遊，最後談到打遊戲會瓜分讀書時間，他才小聲回答想要培養自控力，但手遊的背後，有數百個程式設計者試圖瓦解他的自制。我半信半疑，模仿網路上一位名師的方法──親自體驗手遊《傳說對決》，結果被吸了魂般不吃不睡。設計者深知我們在人生中得到的回饋並非即時，也不一定會得到獎勵，所以只要打贏一場賽局，便可立刻得到金幣、晉級。但人生中的付出不一定都有回饋。我也觀察到這孩子雖常是孤身一人，遊戲世界裡卻能結盟交友，學業和運動表現普通的他，在遊戲世界是號令團員的隊長。有次他吐露對未來的想法：「在遊戲裡知道自己下一步要做什麼。但現實裡，就很迷惘。」

另一個我原本以為毋須操心的女孩，溫馴如羊，後來多次發現她繳交舊機、偷用新機，如此的欺騙行為踩到我的底線。我冒著被告的風險沒收，她掄起拳頭，川劇變臉般怒飆髒字，威脅要投訴我犯了侵占罪。事後鄰桌同事提醒我要自保，她曾沒收學生手機，家長打電話來咆哮：「那是我買的，我的財產你憑什麼沒收？」我查了法規，發現學校對學生的手機管理權限很模糊，老師可以「暫時保管」。但「暫時」是多久？什麼條件下可以「暫時」？並沒有明確答案。同事嘆氣說以前學生上課分心是看漫畫、傳紙條，漫畫紙條被沒收時，學生頂多嘟囔幾句：「我們現在要面對的不只是學生，還有手機。手機背後是整個網路鏈。」

放學後我歸還手機，女孩吐露兩、三歲時只要一哭鬧，便被塞機止哭，手機是她記憶中從未離身的「保母兼奶嘴」，沒有手機時，她不知道自己的指頭要放哪裡，好像身體少了一塊。我們溝通好久，協議她可在下課時找我聊聊，轉移對「保母」的注意力。那年教師節我收到她的謝卡，提到一度將我視為保母的替身。

然而我也必須承認手機並非全無用處，有些學生用來查單字、搜尋資料、錄下老師的講述反覆聆聽。位在北歐的愛沙尼亞，學生在數學、科學、創意思考的表現上居歐洲之冠，課堂上，學生在老師的要求下，上課時某些作業或練習可以用手機完成，但該國政府規範學童下課時就不得使用。我的學生經常說：「如果上課可以像遊戲一樣有趣，而且即時回饋，我們就不需要手機了。」這些話刺中了我。

只是遊戲有分等級，輸家半途就出局，但學校是群體生活，非一對一量身訂做的家教，學生不能在課堂中自動下課；而且我如果心軟對手機使用者讓步，學生將由偷滑轉成光明正大使用，誘惑想聽課卻意志不堅者，如此，全班是否會上演讀書派與玩樂派的角力戰？思及段考班際排名、重視成績的家長……我還是管制手機吧。但有另一個聲音在心底升起：我究竟在教學生自律，還是在示範某種形式的監控？

被關禁閉的手機也會出聲呼救。幾次下午第一堂課我發下試卷，籠裡忽傳韓國女團舞曲的鬧鐘鈴聲。我聽音辨位，手忙腳亂地在養機籠前一一檢視，密碼沒解鎖，音樂便持續著。解鈴仍須設鈴的人啊。每隔幾天，便有幾支手機「不小心」哼著曲子。有次我站在籠前，格板內的手機、腰部以上會露出，我看到螢幕此起彼落地亮起，像夜裡的螢火蟲，也像三十六顆心臟在籠裡跳動。如果這些手機有靈魂，它們會想念主人的體溫、希望趕快回到熟悉的雙手中嗎？

手機交付給養機籠保管幾周，又來到了段考，班上成績仍是年級墊底，分心者依舊分心。或許手機從來不是影響學習的關鍵，關鍵……會不會是那隻停不下來的手，因為一旦停下來，就要面對一個問題：指尖停止動作之後，沒有濾鏡、沒有按讚、沒有遊戲要破關的自己，是什麼？

段考結束沒多久，好不容易緩解的新冠又再度肆虐。幾位家長希望孩子自主保管手機，以便隨時得知疫情，倘若中途放學，也能藉由手機裡的即時訊息，避開感染風險高的交通路線。我還在考慮家長們的提議時，隔天女兒班上出現確診者，那一刻，我扎扎實實體會到為人父母的擔心。瘟疫會噬人，恐懼也會。於是我讓學生表決手機的保管方式，距離大學學測僅剩幾個月，多數學生還是同意「養機籠」堅守崗位，我則在下午課堂簡短說明當天的疫情狀況，並轉述來自家長的叮嚀。

我問班上表決時的想法，很多學生說自己來自永無島，是不想長大的男彼得潘和女公主潘，沉迷手遊玩心重、愛看動漫卡通，需要手機和自己的星球通訊，以他們彼此才懂的言語溝通，但仍是會擔心成績。我說，有天當他們能控制內心的慾望時，手機的管理權便回到了自己手中。

那日以為一切如常。近午，疫情又突然嚴峻，學生倉皇取機返家，接下來一個多月遠距教學。我偶爾須返校洽公，並在辦公室用手機視訊教學。那位Spotlight學生打開鏡頭，熱絡地插播美食；手機是「保母兼奶嘴」的那位女孩，視訊背景是動漫圖，班上紛紛在留言區詢問如何設置。我不斷喊著專心，永無島之間的交流才漸漸暫停。

我打開手機，女兒傳來到家的訊息，我回傳愛心貼圖。手機螢幕暗下來時映出我的臉──一個在等待，也在被等待的人。我拿起包包準備回家，瞥見辦公桌旁靜靜站立的養機籠，以前放學時、蜂擁到它身邊的人是黑壓一片，那一隻隻朝籠內伸進去的手，像在抓取什麼，又彷彿被什麼抓著。