孫燕姿開演唱會 ，周杰倫 出新專輯，戰鬥陀螺大流行，梅莉．史翠普與安．海瑟薇精采對戲。連網路迷因都在問：這真的是2026年？不說別的，明明過去好長一段時間，街頭上人人穿著都會精裁的俐落風格，怎麼那道貼合身形輪廓的線條不知不覺間悄悄鬆緩，從上窄下寬的短版緊身Ｔ恤搭高腰闊褲，又再垮落成全身寬版oversize？幾乎就是千禧年前後的風景逐漸浮現。

當然，時尚流行約莫每二十年交替一輪，算起來「Y2K」風格如今重現，並不算稀奇。有趣的是，金屬質感、泡泡設計、反光材質、鮮豔色彩等Y2K美學風格不只是在今天的我們眼中看起來復古，它本身在當時就是未來復古主義的體現。回到那個時空背景，九○年代，柏林圍牆倒塌、蘇聯解體，席捲世界的網際網路泡沫正興起，但世紀末正在倒數計時，恐怖之王末日預言、千禧蟲危機都步步逼近。當然，台灣九二一大地震，更是將時代狠狠震碎成兩半的印記。於是，一切變動劇烈，未來有多令人期待，就有多令人不安，正是因為這樣，美學上才同時未來又復古，讓人們在航向時間遠方的同時還能保有一點往昔的符號作為定錨。

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從這個角度來看，我們如今的處境不也相似嗎？生成式AI的興起，不只是想像的威脅，它已經一點一滴、實實在在地取代某部分人類存在的意義；然而與此同時，台灣又無法抗拒這科技飛昇帶來的巨大經濟果實，甚至不敢去想這能否用伊甸園裡的禁果作為譬喻。未來如此樂觀，又如此悲觀；目標如此堅定，又如此令人迷惘。歷史到底是在前進當中重演，還是在重演當中前進，大概已經沒人有把握能說得準。人類在今日回望Y2K，可能不光是時尚的偶然，或多或少，也是回應著集體潛意識裡的惶惶不安。

以這樣的認識作為前提，重新審視此次「我的Y2K時代」，我認為這個徵稿主題的特殊之處，不只是要求作者單純懷舊 、像是回憶自己任何年紀的經歷那樣，或是分析、述寫千禧年前後的代表性意象而已；重點在於，作品當中是否觸及「我的」、「Y2K」、「時代」這三種層次，以及這三種層次是否彼此維持著張力。所謂「我的」，意指個人視角下的經驗與體會，換言之，選材與敘述不必然要有綜觀當時全貌的後見之明。而「Y2K」，是將時空背景定位在兩千年前後。「時代」，則是我前述的這種背景氛圍。

我最終選出的十篇優勝作品，大致可分三類：千禧蟲危機與跨年倒數、九二一地震，以及那個年代的媒介與物件。直接處理千禧蟲的作品中，〈空白資料夾〉意象密集，文字凝練，召喚了那個時代的切片，頗有餘韻。〈倒數計時〉裡，末日謠言落實為具體的生活焦慮，卻又配上遠處狂歡的煙火悶響，飽含張力，貼近時代的心跳。〈我的Y2K緊張經歷〉在文學技巧上相對樸素，但它從電算中心輪值者的位置出發，緊盯各時區依序「安全過關」，提供了身處危機內部的視角，恰與其他篇章裡旁觀、聽聞的孩子形成對照。

提及九二一地震者，〈第一次〉以「第一次」反覆起句，內斂地將情感摺疊在意象與描述之中，童年的新鮮經驗與失去並肩而來，敘事匠心獨具，能反覆品賞。〈初經〉也寫從災區轉來的同學，文字平直，但多年後的回望是神來之筆，他人生理上的成長、敘事者「我」理解上的成長，兩者一遠一近，對比與層次突現。

其餘作品則借物件召喚時代，更具「我的」視角，卻又精準喚起那個時代氛圍。〈第一張卡帶〉與〈倒帶〉都寫卡帶，前者以夜市攤位、歌詞本的摺痕，和母親沒說什麼便掏錢的動作，寫出家庭含蓄的溫情；後者則寫青春躁動的積極渴望，卻以沒能分享的躊躇與徒勞告終，令人低迴。〈消失的記住了〉動用許多流行音樂與文青符號，寫看《2046》像「集體對未來想像失敗的儀式」，點中Y2K的核心。另一個常被描寫的物件則是手機。〈銀色斷訊〉寫遺失的NOKIA 3210以及無法備份的簡訊，喚醒了雲端同步的今天已經遺忘的刺痛；〈我沒有的東西〉以結尾翻轉取勝，直到換了第三支手機，敘述者才知道自己央求的不是LG棒棒糖機，這意味著什麼？「我以為我會快樂起來」（言下之意是沒有）的原因只是自己的誤會？戛然而止，卻令人玩味。

在生成式AI已能輕易拼湊任何年代風景的現在，這些作品更顯珍貴，因為裡頭的細節，唯有親身經歷過的人才知道。塞進卡帶凹槽的衛生紙、撥接上網時嗶嗶啵啵的聲響、夜市攤位上封面朝外立著的專輯……這些還沒有被雲端備份的記憶，無法由演算法代為生成，只有被寫下來，才能留存。

我的Y2K時代．優勝名單 廖彗伶〈空白資料夾〉 劉書辰〈第一次〉 呂晨頤〈倒數計時〉 陳雅惠〈第一張卡帶〉 艾莉森王〈初經〉 孟之〈銀色斷訊〉 蘇及〈消失的記住了〉 何一清〈我沒有的東西〉 羅欽煌〈我的Y2K緊張經歷〉 鷗櫟〈倒帶〉 此次共有108件來稿，由複審李屏瑤圈選出26篇，決審盛浩偉圈選出優勝作品共10篇。

我的Y2K時代 優勝作品 五篇

〈空白資料夾〉

◎廖彗伶

那年我蒐集一百三十七張A槽磁片，貼紙空白。電腦室冷，螢幕保護程式跳出三維水管，蜿蜒成迷宮。師說千禧蟲吃掉年分，1999後是00，新紀元被誤認。

跨年夜，哥撥接上線，嗶啵像煙火。他登入批踢踢，看板熱議千禧蟲未現。跑馬燈像不靠站列車。

〈倒數計時〉

◎呂晨頤

那年冬天，據表姊回憶，巷口便利商店的提款機前總排著長長人龍。阿姨也要她去領些現金，說千禧蟲若真咬壞了電腦，有錢在手上踏實些。她捏著提款卡站在隊伍裡，聽大人交換著末日般的謠言。

12月31日晚間，許多家庭守在電視前觀賞跨年晚會。螢幕上歌手輪番登場，表姊卻不停偷瞄牆上時鐘。倒數前十秒，姨丈忽然按下靜音。那一刻，整條巷子靜得能聽見遠處煙火的悶響。

〈第一張卡帶〉

◎陳雅惠

小學五年級的我，跟媽媽要了一張卡帶。

周五夜市，賣卡帶的攤位上，幾箱卡帶橫擺著，熱門的專輯則立起來，封面朝外，我總會湊近翻看。那天，我一眼瞧見張學友的《祝福》，那是我在電視上聽過的歌。媽媽看著我，沒猶豫太久便掏出錢來。一回家，我迫不及待地撕去透明包裝，小心翼翼地把卡帶放進客廳辦公桌旁的收音機裡，張學友的聲音傳了出來，離我好近。我隨著音樂反覆翻看歌詞本，深色紙張印著密密麻麻的十首歌詞。唱到幾首情歌時，我便把音量轉小，深怕爸媽聽得太清楚。

歌詞本翻出了白色摺痕，旋律在耳朵裡扎了根。多年後，偶然聽見那些歌，我還記得封面上的張學友藏在兩扇門之間。我想起那排木箱子的攤位，想起媽媽沒說什麼，就為我買下的卡帶。

〈第一次〉

◎劉書辰

愛睡覺的我，第一次在半夜被搖醒。第一次睡前要在枕頭旁邊擺好手電筒和收音機。第一次在電視上看到房屋倒了，有人平躺被蓋上白布，有來自他國的搜救隊；還有困在瓦礫堆的人，有等著齊聚的藝人接聽的捐款電話，原來可以有這麼多。

第一次把書包高舉過頭，練習趴下、掩護、穩住。第一次厭倦從教室走到操場的路徑。第一次看到那位新轉來的男同學，他的腿上那一道像是巨型蜈蚣的疤痕。當他告訴我那道疤是地震時被重物壓傷留下，而且他從此失去一個弟弟。第一次驚覺為什麼我所知道用來安慰別人的詞語那麼稀少。

電腦第一次跳出Windows Me的畫面。第一次看著那顆球從立體彈珠台發射，然後掉進洞口，不見。第一次盯著吊扇，亮著燈，直到睡著。

〈初經〉

◎艾莉森王

九二一地震後，我們班轉來一位從南投跨區寄讀的同學。她是女生，身高很高，每天都紮著馬尾。

印象中她擅長運動，每次跑步都看到她往前奔馳的背影，奔跑時她的頭髮會真的像馬尾巴般甩來甩去。

迎接千禧年，我依舊沒跟這位新同學說過幾句話，而她似乎交到幾個朋友。她永遠都是制服運動服輪替穿，就算是便服日也沒看過其他打扮，她似乎只能帶走很少的東西。

春天的體育課，我跟在她後面要去操場中間的草皮集合。然後我看見她的運動褲接近屁股那邊，有一大片暗色的汙漬，像是咖啡打翻在那裡。我不知道那是什麼，我跟她也不熟，所以我沒有跟她說，嘿你那邊好像沾到東西囉。

直到如今，當我突然回想起這件事，我才知道她也許在陌生的台北，迎接了自己的初經。