有此一說，住這裡的人，可以忍受每天塞車 塞到爆，假日人擠人，但你要是讓他看不到世世代代那麼美的夕陽，他會跟你「起歹面」。有了這座大橋，車潮 、人流、日落，都跟以前不一樣，河的廣角與焦距，多了一雙按下快門的手，等著最好的一道光，就要來到。

橋歸橋，日歸日，各有美麗的身影與故事。多年以後幾番轉折，拆解過無數交通地理自然生態 人文工程等現實難題，「新橋」與「戀人」，終於在一起，改變了我們，對於環境，關乎想像，以及未來的生活軌跡。

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生活在這裡，把自己走入風景，是半生已過的那一爐香，也是好好吃飯，好好睡覺的今生未了。就算有八百萬種過這條橋，渡這條河的方法，我想我還是喜歡用走的。

第一次走，上橋下橋來回走，一個人走，一邊拍照一邊走，人越來越多的走，早也走晚也走，好天歹天都想來走，這一切都是為了，跟著心中最美的河，一起走。

我的許多朋友，都很能走，我們會約在渡船頭見，由水路過河，再走著長長的左岸、濕地、步道，尋一座橋，歡喜而上。有時停下腳步，不是累，而是忽然看到，左邊的雲，飄向右邊的河。或也可以，順順的走，從河口漁港這頭直奔橋上，黃昏時，晚風起，大步走，直到燈火一個個點了亮著，海上唱起淒美的歌。

或許你也是，不在橋上，就在看得到橋的任何地方，用憂鬱到死的眼神，癡癡想望，那美到令人屏息的夕陽，就要消失不見了。

我們慢慢老去，眼前的夕照橋，如弦如柱如華年，永遠等在那裡，像一個時空旅人，雙手撐起了歲月。

我們漸漸忘了，過去的日落河 ，多少次流過你心底，那麼的孤單，美麗，無遮無懼，再荒涼一點就稀微了。