當經典兒童劇《小李子不是大騙子》的最後一個音符落下，漫天桃花在舞台上緩緩散落，宜蘭 演藝廳內爆出如雷的掌聲。九十三歲的藝術總監黃春明 坐在觀眾席裡，早已熱淚盈眶，身旁的妻子林美音緊緊握著他的手。

這齣戲是黃春明在六十歲時編導的兒童劇，歷經三十二個年頭、公演超過八十場後，於十月下旬在他的故鄉宜蘭再度展開。我們特別挑選29日晚間，只為一睹黃老師親臨現場的身影。

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當晚演出雖然七點半才開始，我和朋友不到六點半便已抵達。友人原本提議先去用晚餐，然而遠遠地，我們看見黃春明老師站在演藝廳外，熱切地與提早前來的觀眾們寒暄談天。

隨著夜色漸濃，聚集的人潮愈來愈多。有些大人推著年邁的父母趨前，有些則緊緊牽著年幼的孩子。側耳傾聽他們的對話，才驚覺這座大廳正在上演一場跨越數十年的時光重逢。

這才發現，前來問候的鄉親裡，有不少人曾是當年舞台上的演員。一代接一代，如今「當年的小李子，正帶著下一代來看小李子」。時間以一種溫柔的姿態，在蘭陽平原悄悄留下傳承的痕跡。

不久，他轉往劇場右側與妻子林美音會合，相識的鄉親紛紛跟隨而至，帶著子女或父母、友人前來合影，鏡頭裡定格的是跨世代的笑容。開場前十五分鐘，黃春明夫婦入座，依舊陸續有人趨前致意、輕聲問候，老作家總是報以微笑。直到劇場內的燈光漸漸暗了下來。

大幕拉開，舞台上的少年演員，用青春的肢體能量，瞬間將宜蘭演藝廳變成小山村。他們沒有職業演員的圓熟，卻有著蘭陽平原稻浪般的樸實；當他們引吭高歌，清亮的嗓音在劇場迴盪。

令人動容的是八歲的小李子和爺爺在舞台上「划船」的片段。戲台上沒有實體的船隻與河流，兩位演員純粹依靠走位與身體的律動，在虛擬的江水上搖櫓前行。他們隨著想像中的水波劃出一條無形的水路。

這個故事背景設定在東晉的武陵小山村，主角正是那小男孩「小李子」。他憑著純真的訴說，讓縣太爺信以為真，領著人馬跋涉尋找傳說中的人間仙境「桃花源」。結果大夥空手而歸。這場「大騙案」鬧得全村沸沸揚揚，正當大人們氣急敗壞地指責他是大騙子時，小李子卻又做了一件更讓人難以置信的事。

黃春明編導的這部大作，巧妙地以「桃花源」與「鰻魚精」兩條支線交織，情節充滿懸念。當全村的大人唱著「小李子，大騙子」時，小李子想捕捉那條傳說中的鰻魚精，以證明自己沒有說謊。被村民視為異類的「愛笑瘋」以清脆瘋癲的笑聲，堅定地陪伴小李子，聯手來到江邊，展開冒險。

舞台上的風浪正急，觀眾屏息凝神，隨著劇情推進，一顆心緊緊懸著。直到主題曲〈心裡的桃花源〉在演藝廳內悠揚響起：「……美麗的桃花源，在我們的村子裡，美麗的桃花源，在我們的希望裡，聽哪！那美麗的桃花源在你我，我們大家的心坎裡。」少年的清澈歌聲，字字句句在每個人的耳畔迴盪。

在昏暗的觀眾席裡，九十三歲的黃春明凝視著台上這群年僅十多歲的演員。數十年前，他細細琢磨這個劇本，如同在土地裡埋下純真的種子；多年來，它在許多少年的灌溉下茁壯，如今，來自復興國中少年劇團的演員，用青春的肢體與真誠的眼神，讓這份美麗再度抽芽成長，歡喜綻放。

舞台上的少年們踏著充滿生命力的舞步，將清澈的歌聲與滿腔的熱忱全心傾注。台下的老作家隨著音樂輕輕點頭，眼角泛著微光。

黃春明用故事餵養了數代人，而今夜，少年們以真摯的表演，反哺著這位熱愛創作的老頑童。

看著這幕景象，我想起他曾在演講中說：「好的兒童戲劇是一顆未來的種子，它不是種在大地上，而是種在孩子的心田。隨著孩子成長，它會發芽茁壯，長出燦爛的想像與創作力。」

當全劇在漫天桃花中溫馨落幕，台下隨即爆出熱烈的掌聲。觀眾席的燈光亮起，家長帶著孩子趨前，向眼中閃爍著淚光的老作家致敬。黃春明那雙寫滿光陰故事的大手，握著兒童稚嫩的小手；那一刻，指尖交會，時間在他們之間定格。今夜，這顆種子顯然已住進眾人的靈魂深處。

散場後，我們走出劇場，秋夜的涼風迎面拂來。回想起幾個小時前，我才剛搭上從台北出發的客運，穿過層層山巒與長長的隧道。我本是帶著朝聖的心情翻山越嶺，試圖在這片山水間尋找故事裡的桃花源；直到看見老作家的淚水，看見當年的老演員帶著孩子與他熱切相擁，我才在一瞬間醍醐灌頂。

原來，陶淵明筆下那遍尋不著的桃花源，從來就不在遠方，更不在某個與世隔絕的幽谷深處。黃春明常說：「桃花源就在我們的腳底下。」這齣戲走了三十二年頭，老作家以赤子之心，將信任、善良與夢想，播種在台灣的每一個角落。不論是在國家兩廳院、九二一地震後的斷垣殘壁，還是今夜重回故鄉的舞台，這盞童心之燈在歲月風雨中總是溫柔拂照。

小李子不是大騙子，因為真正的桃花源，一直都被黃春明守護在心田。而那個秋涼的夜晚，他將這座理想國帶進我們心中。桃花源不用到處去找，它就在我們居住的所在，在我們永不熄滅的希望裡。

坐上深夜的客運，車窗外是宜蘭逐漸遠去的萬家燈火。回程的路依舊翻山越嶺，但我的行囊裡，已經裝滿了劇場帶來的光亮。