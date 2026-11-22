朋友問我：最近臉書怎麼都沒有貼美麗的玫瑰花照片 ？

我說：因為夏天到了，要把發育不良的花苞都摘掉，這樣子，保留植株體力，來年春天會開得非常好。

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這也是我開始養玫瑰以後，才學習到的冷知識。其他的開花植物 我沒聽過摘苞養株的說法，頂多聽說茶花會把過多的花苞摘除，讓養分集中頂端，花會開得碩大。玫瑰花的養株，則是夏天就一點也不讓玫瑰開花，春花一開完，就停止施放開花肥，改餵非常薄的氮肥，讓玫瑰好好度夏。

夏天對植物來說非常重要，因為強烈的日光是大補帖，所以夏天要讓玫瑰儘量長很多葉子行光合作用，每天轉化出來的葡萄糖分，會儲存在玫瑰的枝幹、根系中；當玫瑰受傷、飢餓或需要長新芽時，她就可以調用自身的儲糧，這珍貴的能量是讓玫瑰度冬用的，不能隨便浪費。而開花正好是最耗費植物能量的行為，所以只施放長葉子用的氮肥，不給開花用的磷肥，希望玫瑰可以專心存越多糖，體力越好。

但，就算不給磷肥，玫瑰有時還硬要開花，所以怎麼做呢？夏天的花苞長出來，差不多一公分左右的時候，就用指腹輕輕壓著扳斷。如此一來保留開花枝上全部的葉片，只是花的可能已經消失。那麼，原本要用來開花的養分，就會回流到植株，促進植株發出新枝葉來。

夏天玫瑰開的花，被大家戲稱叫作「嚇花」，驚嚇的嚇。因為亞熱帶的酷暑太煎熬了，玫瑰在夏天開出來的花瓣非常單薄、殘缺，甚至因為過熱出現台閣現象──一朵花的花心裡，沒有花蕊，卻長出第二重花苞，綠色萼片向外竄出擠壓外面的花瓣，又叫作「重台」或「樓子花」，這樣花中再生花的畸形，被我們暱稱為「綠鼻毛」，無論原本如何優雅的玫瑰，長出綠鼻毛，真是嚇到連她媽都認不出來了。

既然夏花不好看，乾脆捨棄，專心存糧比較好。我心軟過幾回，看到花苞長得飽滿，捨不得摘，不然就讓她試開看看吧？結果一開花，顏色慘淡，造型扭曲，真是嚇歪我也。而好一陣子，開過花的植株都不再發新芽，賠了花又折了元氣，還損失掉本來要用來存養分的時間，實在太不划算了。

賣我玫瑰花的網友，說她在植株尚且幼小的時候，連冬花也不給開，一定是養到兩三年後，整棵玫瑰枝繁葉茂，莖幹碧綠，肥得可以掐出水，這樣強壯的孩子，才給予開花的成年特權。她家的玫瑰花幾乎在冬天販售，一開就是十幾朵的盛況，大如巴掌，重重疊疊的花瓣，需要靠好幾枝竹籤綁著支托，看著不像玫瑰，簡直是牡丹。

經此一點，徹悟的我，從此看到夏天花苞就摘掉，把那些不會長大的可能性一一抹除。植株是越養越大棵了，每天總要丟掉一大把花苞，這又是何等中年隱喻？

上了年紀，最該學的，其實是如何放棄。

小時候很著迷一句成語「著作等身」，如果可以寫出跟自己一般高的書，就算不成大作家，應該也算文壇參加獎吧。我個子高，若想著作等身，要努力多寫幾本，大大小小的作品都做，其實不一定每次都做出好東西，只是一件作品軋一件作品，分散了精力。隨著年齡增長，讀懂、讀通真正精采的作品，我才理解：別花力氣追逐所有的創作題目，其實只要專心完成自己此時最在乎的一件事，就能寫出密度與厚度都具足的好作品，而這作品也一定會被看見。若沒有拚命去耕耘作品，去突破自己的局限，寫再多本，也都是重複放煙火，轉瞬即逝。

這也是種花給我的證悟了。花兒不說話，但她們真的很會教。我開始練習給自己嚴格摘苞、專心養株──如果這個題目不足以讓我在其中沉浸鑽研五年、十年、二十年，那，有需要分散精力去做嗎？連五分鐘都不用去考慮。

據說日本的小說家，一本小說的準備時間是十年起跳。整整十年都在寫作嗎？也不是，前面幾年都在「養株」，收集足夠的文獻、做田野調查、找尋適合的切入點、推翻設定，再重新開始，真正投入寫作，其實只有後面的兩三年。但是，短短兩三年產出的文字，運用的是前面累積好幾年，存下來的資本。

人的時間是如此有限，以四季遞嬗來比喻人生的話，中年的我，也正走進了一生的盛夏吧。夏天是最嚴酷，也是最慷慨的季節──猛烈的日照、嚴酷的高溫，以及無情的颱風，有曬傷、熱死、淹死的風險，卻也能最大程度行光合作用、從風暴中攝取難得的微量元素。夏天我儲存越多養分，冬去春來，花就會開得越豐盛。如果只是昏沉混日子，或者貪圖一時漂亮，開了好幾朵單薄的花，夏天一下子就過去了，到冬天，玫瑰沒儲存足夠的養分，這一年就算浪費掉了。

玫瑰花比我幸運，她們擁有很多個夏天與冬天，我的人生卻只有一回。

澆完水，我回到小小的案前，打開電腦，繼續餵養下一片葉子。