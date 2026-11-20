她倚偎在他胸側低頭前行，他將薄襯衫脫下，高舉過頭，徒勞地為她擋起午後驟然落下的雨。

彷彿風稍歇，雨水 便接著來。

雨如毛針，乍看無害，紛紛沾在髮上，不一會就濕潤無比。

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他像大鳥伸展羽翼保護雛鳥般的她。她稀疏的頭髮濕了之後，頭皮更加明顯。她一路低頭，看不清神情。穿行過馬路，停滿車的停車場 ，鑽入了窄巷之後，雨勢總算稍微隔絕在建築物的屋頂。他把手放得低些，她將薄襯衫蓋在頭上，終於抬頭看著只剩汗衫的他。

「會寒無？」

「今仔日足熱，按呢較涼爽。」他說。

停下腳步，他們左顧右盼，發覺走入了廟旁的小巷，剛剛沒走過的路。

「繼續行？」她問。

「好。」他說。

他們沒有回頭走向熟悉的路，只憑藉方向感前行，試著走往今早停車的所在。

雨勢更緩，從細針化為細毛，輕飄飄的親像噴霧。她決定不躲了，他也是。

沐浴在霧狀的雨中，他們經過幾間古厝，有些仍有人居住，有些只剩傾頹的紅磚牆。穿過羊腸小巷後，他們看到一棵巨大美麗的榕樹與幾間地方餐廳，另一側則是懷舊無比的三合院。

她走進三合院，中庭地面上，防水布還有來不及收起的落花生。

三合院的屋內，一幅風景吸引了她。

一名矮小的老婦人，彎曲著背，用細長的藺草編織草蓆。老婦人坐在矮凳，草蓆攤在一個小學生用的摺疊桌上。老婦人的身軀非常嬌小，卻相當專注抽拉著藺草，空氣中瀰漫著乾草的味道。

「歹勢，攪擾著您矣。」

「袂啦，欲入來坐一下無？」

「真歹勢。」

「恁敢有沃著雨？」

「稍寡仔。」

「這條巾仔予恁拿去拭。」

他們帶著歉意與好奇，躲進三合院的屋內，用泛黃的乾毛巾擦拭頭髮與身體，等待最後的雨絲落盡。他們安靜看著老婦人繼續編草蓆。老婦人會將藺草以一根針迅速劃過，一分為三，說這樣編出來的草蓆會更細，摸起來更舒服，用起來更涼爽。

「這个草蓆，要編偌久？」

「差不多兩禮拜。」

「遮呢久喔？」

「一工賺無到兩百箍。」

老婦人不帶悽苦，甚至帶著笑意說。

日頭穿過了雲層，地上的濕潤漸漸縮小，該是離開的時陣。

他們告別老婦，順道買了一頂草帽，她戴起來剛剛好。

●

回程的路，她不再指引，嘴角帶著笑意，靠著安全帶睡著了。

藺草帽還戴在她頭上，香氣充滿了整個車內。

香氣令他幸福得幾乎流淚。