1.

昴星其實是一組星宿的名字 ，又叫昴宿。這個名詞出現在古代文獻很久了，《尚書‧堯典》有「日短星昴」句，《傳》說「昴，白虎之中星」，《詩經‧召南‧小星》有「嘒彼小星，維參與昴」句。《史記‧天官書》也寫了「昴曰髦頭」，相傳昴星是白虎的頭部，中國人認為白虎主西方，這跟西方人的說法，說昴星是西方金牛星座 裡的一組星宿是一樣的。髦即是犛，古代旗桿頭上會用犛牛的尾毛作裝飾，旗旒飛揚，常讓人聯想起戰爭 ，古時中國人認為昴宿特別光亮時，表示世上或有戰事發生。

昴宿共有幾星，歷來說法不同，中國的《說文》認為有六顆，而一般認為是七顆，希臘神話中七仙女星即指此而言。其實昴宿距地球四百多光年，與其他星宿比起來算是近的，其他星宿與我們地球的距離動輒千、萬光年計。如仔細看，它是由一組大星團組成，星宿的成員其實有成千上萬顆恆星的，在地球看它們忽明忽滅，找最亮的算，就有六顆或七顆的不同了。

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光年是什麼概念？光年的定義其實就是光波於真空中傳遞一年所歷經的距離，十六世紀前，沒人以為光有速度，是後來才發現的。光的速度極快，一光年的長度用阿拉伯數字寫大約是9,460,800,000,000公里，用念的要說是九兆四千六百零八億公里，這數字光用聽的，就有點「危言聳聽」了。如要達一光年距離之遠，以人類迄今最快的飛行載具來算，估計得耗掉一百萬年以上。先要知道，現代人類的祖先「智人」，在地球的出現也才二十萬年罷了，一光年的距離，我們得用上比智人還早五倍時間才可及，而要到昴宿中的任何一顆離我們最近的星，還得乘上這個數字的四百倍的時間，但在太空言，這還不算是很遠的路途。這種大小之辨，豈非超乎一般人的想像嗎？

昴宿的特殊在於那六七顆星所泛的光是藍色的，跟其他星座所泛的紅、黃、白的光不同。觀測星象，星的顏色往往顯示該星形成的年紀，一般而言，藍色的光表示燃燒最為猛烈，這可由柴爐或炭爐的火看出來，最猛烈的火往往都是藍色的，當火轉白、轉黃再轉紅之後，表示火勢已由盛極而衰了，這說明我們看到昴宿的幾顆星都是比較新的星。多久才算是新的呢？據測星座光譜的說法，昴宿的主星大約「只」有一億五千萬年的歲數吧，因年輕燃料足，才能把自己燃燒成這個樣子。太陽系大約有四五十億年的歷史，昴星比起我們太陽要年輕多了，因為它們距離我們有四百多光年，我們今天看到的昴星，是四百多年前所發的光，在中國，大約是晚明的時候。

2.

日本早期有個散文家叫清少納言的，在她的《枕草子》中說：「夜空中，當屬昴星最美。」日本似乎是個喜歡昴星的民族，這可由以下的事作證。日本有兩個很重要的重工業公司，平常稱它們為「重工」，一個叫三菱，一個叫富士，它們算是撐起了日本工業的基礎。重工主要在煉鐵煉鋼，或生產工業的原料，家用民生不是他們要做的。但二戰後日本的重工多角經營，也都生產像汽車或電器產品了，以汽車言，三菱生產的叫三菱汽車，而富士重工生產的汽車取了個「昴」這個字為名，日本人讀昴是「すばる」，音譯成英文便是Subaru，這種汽車在台灣叫「速霸陸」，在大陸叫「斯巴魯」。速霸陸汽車與其他日本品牌的車有些不同，在引擎上他們一直堅持使用自己開發出來的水平對臥式的汽缸，與別人的垂直式汽缸不同，還有在上世紀七○年代開始，他們所生產的客用小汽車都採用四輪傳動，據說有利於汽車動能的提升。當然這也是帶來了些問題，但他們認定利多於弊，還是堅持做下去。日本人對昴星的觀念似來自中國的《說文》，這可從速霸陸的六星商標看出來。

除此之外日本還有叫作《昴》的雜誌，有自辦的文學獎。另外上世紀九○年代，東京大學的團隊在夏威夷的一座海拔四千公尺以上的高山（比我們玉山還高187公尺）建立了一所天文台，內設有一座直徑有8.2公尺單片鏡片的望遠鏡，目的在觀測昴星星座，這座天文台在天文學界是很有些名氣的，所用的望遠鏡就直接叫作「昴星座望遠鏡」（Subaru Telescope）。

我平常不太喜歡日本歌曲，覺得老在悲情上面打轉，少見剛健有力之作，日本歌常讓人體悟人生無奈，很少有讓人超越的。而有首名叫〈昴〉的歌卻有些不同，這首歌是描寫孤獨的人在夜間行走，夜間行走一定困難較多，走夜路除了要有特殊的本領之外，也需要有意志。歌詞中有這麼一段：「閉上眼睛，什麼也看不到，悲傷的張開眼，除了荒野之外，什麼也看不見。」描寫在黑暗中踽踽獨行，僅依靠星光指引。後來又說：「啊，碎落的宿命之星啊，請你悄悄的照亮我吧。」歌的最後重複兩次說：

我要走了，帶著蒼白的臉龐，

我要走了，再見，昴星。

前面一句「我要走了，帶著蒼白的臉龐」我不喜歡，只有自戀的人才說這樣的話，但後來說在昴星光照射之下的自己還是走了，因為終於知道要去的方向。他一而再的說「我要走了」，並非迫於無奈，應是出於自己的意志，雖然說昴宿群星是「破碎散離的星星」，光也只是微光，但僅此數點，也能照明去路，使得獨行有望。

我覺得這是日本歌曲中少有的剛健成分，唱這首歌的男歌手叫谷村新司，他把歌唱得很好，好在很真誠，沒有一般歌手的賣弄與濫情。我偶爾聽這首歌，會想起詩人佛洛斯特（Robert Frost, 1874-1963）的〈未行之路〉（“The Road Not Taken”）那首詩來，詩中有句：「林中分出兩路，我選擇走少人走的那條。」（Two roads diverged in a wood, and I, / I took the one less traveled by.）〈昴〉歌裡「我要走了」，大約指自己選擇要走的，也是少人走的那條路吧，更動人的是，他選擇夜晚時走。

3.

一個人就算順遂，也會碰上受阻有難的時刻，就如古人說的，「人生實難，大道多歧」。多歧還算好，因為人在「大道」上，真有難碰到援助的機會大些。要是隻身走在暗黑的荒野小路，前面又分出不同的岔路，星的指引，不見得能發揮作用。對獨行者而言，星的微光只是用來照耀自己內心吧，讓他比較堅定的在暗黑的情況下摸索去路。

為何要獨行？因為有自己的理想在，不甘與世沉淪，但人生低潮，四顧無援，是否真正走得出去，也是未定之數，這時一點微光，往往帶來一些希望，希望形成信心，也許引導人走出困境。光不見得要像火炬一般，過強的光，往往會讓人睜不開眼，微弱的光常比較能安定情緒，發揮的作用反而更大。啟迪也不見得是驚濤裂岸式的，比較起來微光更好，微光像一首短詩或一句格言，平時無足輕重，但在需要時會發出神奇作用；微光又像情人的眼神，只有懷著同樣感情節奏的自己才懂。

漫漫生途，有時會碰上不好的狀況，會認為上天獨厚別人待我不公，幸福與順遂好像永遠沒自己的分，埋怨命運總是陷自己在無止的不幸之中，凡此等等，再走下去就是自憐或自毀了。幸好這種情緒有機會停了下來，經過一番冷靜，過後你便知道了多些之前未見的奧祕。人類莊嚴且具偉大成分的思潮，包括超拔與同情，拯救與施愛的想法，多是產生在低暗且孤獨的環境之中。杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoevsky, 1821-1881）在《白癡》（Idiot）一書寫道：「當我們不幸時，我們對別人的不幸感受會更加深切。」這是指能夠從苦難中超拔昇華的人，才會對別人的苦難感同身受，有此，淑世的道德便有了基礎。

這是為什麼說，微光產生的啟迪，有時真是勝過了火炬。

話有點說岔了，回到昴星的主題。那組四百多光年之外的星宿，只是宇宙天體物理組合的陳列，本身沒有意義，意義都是我們有心人所創造的。但意義也不能小覷，有了意義，人才有了歷史，才有了文化與哲學。昴星的光鼓勵詩人夜間獨行，那是詩人個人的體驗，別人無須太過重視。不過這首歌還是有重點在的，重點是說，每個人的心都該有光照著，沒有的話，儘快去找。光的來源並不重要，微小也無妨，微光跟小小的火種一樣，碰到適當時機，也會有燎原之勢的。