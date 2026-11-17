有道是：「讀萬卷書，不如行萬里 路。」然而這句脫胎自董其昌「讀萬卷書，行萬里路」而給改擰的話語，是有問題的。讀書與旅行，要如何比較高下？

在李黎筆下，「讀萬卷書」與「行萬里路」是緊密契合，融合無痕的，毫無孰輕孰重的問題。

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讀李黎《白頭猶自在天涯》，第一輯「有行」的旅遊散文，為閱讀與遊興的結合作了最好的示範。

李黎每篇旅遊散文，都像一名知識淵博的導遊，侃侃而談。但與時下流行的旅遊文章不同，她所流連之地，不是打卡景點，不是觀光聖地，所述內容，沒有美食分享，沒有冒險奇遇和旅遊趣聞，只有濃濃的人文味、歷史感，這些長篇散文，筆力猷勁，筆鋒含情。

李黎所到，多為文學作品的故事場景，或作者的出生地、曾居住的地方，思念，想像，彷彿鄉愁，盼望一見。這種鄉愁，來自文學的心靈故鄉，來自於作品反覆閱讀，浸淫其中，對故事背景的所在投射出濃濃的情感，而終於在因緣聚合的時候，親臨現場。

李黎遊走於文學地標，尋訪作家的文字足跡。旅遊是因為受到作品的召喚。她多次使用「召喚」一詞說明旅遊的緣由，並在文章中導讀作品、作家與城市，是人與書與地方的對話。

常說景物依舊，人事已非，但有時候，連景物也非了。當一座城市，為了建設開發，足以敘說過去的地標一一被夷平，原本純樸幽靜的環境，多年後變成人潮洶湧的觀光景點。李黎尋訪的時候，滄海桑田，所見已非作品所示的原型，但因帶著文字的記憶，以及與作家的默契而來，便可無視於外界的喧擾。一切彷彿沒有改變，因為地理形貌已經凝固在文字裡了。

全書三十八篇，分為「有行」、「大疫」、「真與幻」、「情懷」和「外一篇」五個部分。其中一、四兩輯，生動深沉，最為耐讀。「情懷」寫人物，前五篇追憶遠去的文學友人或前輩，追念他們的行事風範與文字風格。典型在夙昔，李黎發揮小說家的本事，讓文人故舊的言行舉止，躍然紙上。

但李黎處理消逝的人事地物，並無過多感傷。一如作為書名的〈白頭猶自在天涯〉一篇，寫的是臺靜農，篇名引自其暮年時寫下的詩句。李黎寫道，打出這幾個字時，忽然發現前五個字是「白頭猶自在」。「在天涯」一詞帶點飄泊的滄桑味，而「白頭猶自在天涯」轉為「白頭猶自在」，不只是隨興斷句形成的趣味，也是心境的轉變。李黎生命經歷多番波折之後，如今多了一分從容自在。她在訪談中說：「文學的終極關懷就是人，以文字凝視人間的美與哀傷，拒絕遺忘。」始終在路上的她，因為書寫與閱讀，得以正視美麗與哀愁並存的現實，以知性與感性兼具、冷靜與溫情並存的深度書寫，為消逝的人事地物留下註記。