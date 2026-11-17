1934年馬丁 賣掉一張畫作，所得大約三百克朗，租得起一間在高鼻子以外十公里海濱的阿利德（Arild）夏天 的屋子，那時大衛一年的工資是四千克朗，房租一千二百克朗，住的房子是兩層樓五個房間。

馬丁．歐白並不欣賞高鼻子鎮，他夏天的時間一定留在阿利德或者荼爾科夫（Torekov）靠海的屋子，他的經濟情況一直不好。有一天，大衛不曾事先告知馬丁，帶了一家人去拜訪他。家裡簡直沒有東西可吃，馬丁天性樂觀。在院子裡頭挖出幾顆新鮮的馬鈴薯，笑嘻嘻地說：「新鮮馬鈴薯煮了拌奶油，可是世界上最美味的食物。」

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悅然跟哥哥還有馬丁的兒女道格、英格常在一起玩，馬丁是個孩子氣十足的人，他說：「世界上最美好的事情，是在一片使你感覺愉快的綠色草原，底氣十足地放他一個大響屁，快樂無邊。」

因為大衛來到阿利德的緣故，而遠自斯京來到阿利德的藝術家還有阿勒曼（Hjalmar Arleman），他也在這兒租了間夏天的屋子。大衛常常帶悅然來訪，在阿勒曼家裡看畫、聽歌。阿勒曼喜歡畫馬，所有的創作圍繞著馬兒，作畫之餘，他喜歡唱十八世紀詩人貝爾曼的歌謠。

1934年，大衛帶全家人到南方大城隆德看卡爾‧胥白（Carl Kylberg）的個展。悅然從未見過畫家本人，爸爸也不認識他，大衛欣賞他的畫，興致勃勃地開車去帶一家人看展覽。那一年悅然十歲，大衛已經帶他遊歷過南方大城市，所有值得看的畫展，還有家裡頻繁交往的畫家友人們，他已看過許多上乘的作品，對胥白的畫作印象很深刻。他有個感覺：胥白的作品比他以前看過許多的展覽還要好得多，當時胥白的畫價標價約在二百五十至四百克朗之間，跟馬丁·歐白差不多。隆德市當地的報紙卻給胥白一個差勁的評價，「我記得爸爸讀了以後氣得差不多要哭了，他們笑他的畫像『小孩畫的』」。

另一樁事情更氣人，1937年為人尊敬頗有學問的教育部長Artur Engberg下令，禁止國立美術館收藏卡爾·胥白的畫作。在這場爭論當中，當時很好的藝評家Isaac Grunewald，站在教育部長那邊幫腔，他寫道：「好的藝術作品不僅僅是顏色也應該注意到形式，即使胥白的顏色有極為出色的表現，他的形式仍然沒有達到這樣的水平。」

胥白畫藝的爭論，在悅然的童年是一件嚴肅的大事，他從來沒見過父親激憤的情緒。馬丁・歐白跟卡爾・胥白是同樣相像的藝術家，他們非常在乎繪畫的顏色，一點都不在乎形式，如果觀者不能理解色彩遠遠優於形式，那麼就很難進入他們的藝術世界。胥白跟歐白當時的畫價相當，得到理解跟誤解的情況很相似，最重要的他們似乎有相同的脾氣，不管藝術評論界怎麼評價他們，他們自得其樂，繼續堅持，從不妥協自己愛好的藝術觀點。

胥白的作品現在成為瑞典西部大城哥德堡美術館最經典的館藏，他那張紅豔豔的一艘大船，周身在海上泛著紅光的畫，輿論笑為「像孩子畫的」，如今早就成為鎮館之寶，畫價行情更是扶搖直上，不容易算得清楚。

4,道格·歐白

道格・歐白大概猜到自己已近天年，不然他不會在2012年二月的雪天，找我們去他家。在斯京的郊外，地鐵搭得老遠，出站不久見到雪湖，烈陽看不清楚方向，撥手機通話以後，道格身穿襯衫、牛仔褲，從一排小房子當中的一個門出來，拄著散步用的雙長杖，杖棒使得靈便。那時他九十二歲，臉上布滿蜘蛛網般清淡的皺紋，長得很帥。帥得看得出來他十七歲時，父親馬丁畫他的肖像，少年初長成，面孔清純有如一個青春詩人。

悅然事後回想，他們上一次的見面是1978年斯京提爾斯畫廊。這家畫廊藏有挪威以外最多的孟克畫作，是一家最具北歐特色的美術館，已過世的瑞典學院院士Ulf Linde夫婦相繼擔任美術館長多年，1978年該畫廊為馬丁・歐白舉辦畫展。

悅然跟道格三十多年不見，我們走進他的房子，室內格局清朗，是道格自己的設計，他是建築師。客廳中心有一個高度及腰的壁爐燃起樺木，明亮的長窗照見雪湖，而下午二點鐘，日頭正閃著金光。臥房深處有儲藏間，這時他拉出一張又一張他父親的畫作，悉數是他這十幾年在拍賣市場找到的。在這以前道格曾遭遇了一場大火，他收藏父親的所有畫作都遭祝融燒毀，幸虧在此之前他已經投保高額的保險，他得到賠償金以後，開始在拍賣市場各處收購父親的畫作，所獲十分可觀。

桌上有薑餅、番紅花貓眼麵包，他拿出瑞典的三十八度烈酒，酒杯是高鼻子鎮的硬陶甕小杯，現已少見的老樣式。我認真看了道格家裡收藏的畫，慶幸著道格十七歲的肖像畫、道格母親老年的畫像都還留存，心裡好惋惜燒毀的那些家傳的好畫。

道格跟我們見面以後，悅然還跟他妹妹英格通過電話，她正在寫父親的傳記。一年以後道格跟英格相繼去世。悅然無法找到他們的後人。他開始在拍賣市場找尋馬丁・歐白的畫作，2014年七月，他拍得一張馬丁·歐白的畫，價購一千五百克朗。這樣便宜的價格使悅然感到很悲憤，還聯想到1934年他的父親大衛讀報紙看到卡爾．胥白畫展的差評，氣得幾乎哭出眼淚來。

馬丁·歐白不是一個一般程度的藝術家。他年輕時在斯京讀書，因父親病逝，亟需車錢返家，他把幾張畫作捲起來，找上國王的弟弟，也是藝術家的尤金王子，王子立即收購歐白的一批畫，至今還常在尤金王子美術館展出。從這些畫作可看出，歐白著重色彩強過於形式的畫風已經確立了，他特別喜愛一種昏暗的光線，在天與地之間，在陰天，在黃昏，在烈日照映底下因光線所產生的一種特殊的暈暗的光，在光線與光線的邊緣之間，會浮泛出來因不同光線來源交匯，產生的難以言喻詩一般的色彩。我們家裡掛有兩張跟尤金王子所藏風格相近的畫，另有一張馬丁・歐白描繪斯京，克拉克教堂公園樹下，坐著一個斜倚長椅的人。初看時，因色彩之淡漠昏暗並不覺得特別，這張畫我夜夜看電視時，坐在沙發上與它相視多年，看久了逐漸頓悟了畫家是個心境獨特之人。畫家本人立身於繁華的斯京，唯這教堂枝椏交錯的公園樹下，當日落散去所有餘燼的光線，他處在這世界的形象，方能道盡畫家心中的感受。

我們可以從過去馬丁・歐白所有的展覽評論得知，他毫無疑問是個好畫家，非常好的一位藝評家Gustaf Näsström似乎在他每一次的展覽都給予好評，他寫到：「我們可以看出來馬丁・歐白是個道德感很強的畫家，他對藝術的感情是真實的，他盼望理想藝術的世界是存在的。藝術也終究會存在。」

希望這個結語終有實現的一天。