陳文芬／有一隻獅子叫璞瑪（上）

1,高鼻子鎮

高鼻子鎮Höganäs，讀音「賀嘎內斯」，直譯是高鼻子的意思，位於瑞典 南方。據說在十五世紀就有燒硬陶器的技術，高鼻子陶器公司是聞名於北歐 世界的大公司。起先有煤礦，燒窯造磚，泥摶燒窯有特殊的顏色，從磚色當中暈染出來的青綠色澤，高鼻子鎮磚頭蓋出來的房子，一眼望去可清晰辨識色澤，不同於其他地方的窯燒。

高鼻子在西元1790年燒陶器，溫度超過一千三百度高溫，以高溫結晶所含的石英成分保持陶器的硬度。這個技術始於中國商朝，在歐洲發展卻是一個緩慢的過程。高鼻子鎮之於瑞典，好似中國有江西景德鎮，至於芬蘭著名的陶器公司阿洛爾比亞，跟台灣的鶯歌鎮有相似的發展起源，首先是生產馬桶的陶燒，以後才發展精緻的陶器。高鼻子比鶯歌古老，磚窯工業跟燒陶工藝，兩種事業並存於小鎮。

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小鎮位居海濱，有個陡峭小坡往上走，形狀狹長像隆起的鼻子，故取名高鼻子。1930年代居民約七千人，現在人口一萬四千人。小鎮分成兩個完全不相像的區域。離港口近的西區靠海，居民多半從事航海業漁業，收入富裕的船長與船東蓋了磚造大樓，跟漁民的木造屋子並肩，靠在西區的街道。離港口比較遠的東區居民，四百年前已經是工業化的一員，那裡有開採煤礦的礦工，也有燒窯工廠的工人。

馬悅然於初中一年級就讀高鼻子鎮唯一的中學，父親大衛先生是中學的美術老師。根據馬悅然多年前一篇發表在台灣的文章〈過時的義務勞動〉回憶說：「東區的街道跟破敗的房屋好像蓋上一層漆黑的煤炭。」

我索性就摘錄他一段的文章如下：

小鎮唯一的中學當然在西區。學生們多半住在西區。煤礦和造磚廠工人家庭出生的孩子念完了小學之後，跟著父親到煤礦或者造磚廠去工作。何必讀書呢？ 唯一連接西區和東區的是港口的碼頭。從歐洲各國來的貨船停泊在碼頭上時，裝卸工成列：有的站在把磚頭運到碼頭的車輛上，有的在碼頭上，有的在船的甲板上，有的在船艙裡。裝卸工之間的距離約八尺，每人手上掛著很厚的一張牛皮。在車輛上的裝卸工，把八到十個磚頭緊握在兩手之間，扔給站在碼頭上的裝卸工。站在碼頭上的裝卸工，把磚頭扔給站在甲板上的裝卸工；站在甲板上的裝卸工把磚頭扔給站在船艙裡的裝卸工。磚頭在裝卸工之間的飛航中必定會略微散開。因此接磚頭的裝卸工先得把它們收攏在兩手之間，才把它們扔給下一個裝卸工。連天八個小時幹這活的人，晚上很可能會感到一點累吧？ 我們住的房子地址是船長街12號。一聽這地址就會知道我家在西區，離港口近。我家對面有一所平房，西邊一半是公安所，東邊一半是「工人文化協會」，晚上開放的圖書館。管理圖書館的是兩個三十幾歲的裝卸工。他們下工以後，可能回家去吃一點東西，在院裡洗個冷水澡，換乾淨的衣服，然後到圖書館去工作。我差不多每天晚上到圖書館去借書。（我爸爸只准我每星期借三本書，可是我圖書館的兩個朋友沒聽他的話。）他們倆給我介紹了很多值得讀的文學著作，給我打開文學之門。 他們倆不僅在圖書館做義務工作，他們也開辦夜校，教授那時盛行的世界語。那時的社會主義理想還沒有扔在歷史的垃圾堆上。 我每年夏天回到我小時候的小鎮。港口當然還在，我們原來住的房子也在。那小小的圖書館變成個市立圖書館，搬到西區大街上。 十幾年前，我去找那城市的社會黨員的市長，提議在圖書館的正面上放一塊銅板，稱讚那兩個義務工作的圖書館員對社會的貢獻。「咳，」市長說：「那種義務勞動違背工人階級的利益！」我沒有再打擾那市長。

我的丈夫於2019年過世。我常常思念他，關於他的人生經歷，許多事情是偶然發生的，後來認真地追究，又像是歷史的必然。

1924年，馬悅然出生在一座古典的老城市延雪平，這個城市是他父親大衛自己選擇申請教書的所在。1946年，馬悅然在斯德哥爾摩遇到他的老師高本漢，至此展開他的漢學生涯。高本漢的家族世代於延雪平有學術方面的根基，悅然跟自己的老師生長於相同的城市，在同一個教堂受洗，在同一個小學完成基礎教育。

1932年大衛決定從延雪平搬到高鼻子鎮，到那裡教書。年輕的時候，大衛離開諾雪平的老家，到斯京就讀藝術學校，他就是想畫畫，當中學老師是他的職業，當老師有夏天很長的假期可以寫生畫畫。高鼻子那附近的農莊平原與海濱，他在夏天常常去，他願意搬遷到高鼻子鎮，這附近的海濱田園不僅風景宜人，還可親近整個瑞典南方文化，開車到丹麥文化城市也不遠。高鼻子鎮所屬的斯科納省方言較接近丹麥語，古時屬於丹麥。

悅然跟著父親到處走看東區，常常跟每一家燒陶工作坊的匠人擺過龍門陣，彼此都成了好朋友。幾年前，我去了高鼻子美術館，館藏集合了鎮上所有的名家大師重要階段的作品。當年的作坊產品是今天的美術館藏品，從美術館目錄來看，當時大師歐克．宏（Åke Holm）是高鼻子最重要的名匠。悅然記得他的模樣，他架子十足，有點看不起人。我看了他所有作品的目錄，他是個很著重於造型的大師，他可以做神話人物，可做動物牛馬，從人物到動物他有一致的風格，形式很強烈。「可他的釉子不怎麼樣」，悅然認為這些匠人既是工匠又是藝術家。家家敞開了燒窯，但技術方面競爭得很厲害，比如高鼻子的「祭紅」高溫紅銅釉，究竟是誰創造出來的，說法不一，競爭過程彼此學習又互相猜忌，匠人之間的競爭足以寫一部偵探小說。

高鼻子美術館把所有的大師收集在一個很大的展覽室，悅然認為Sune Svensson肯定是瑞典最好的祭紅陶釉的大師之一。這是他十歲左右認識的匠人，以後他每年夏天回高鼻子跟小鎮陶藝家保持友誼。高鼻子現代最好的中堅輩的陶藝家帖爾（Claes Thell），悅然曾經協助他在瑞典南方跟韓國舉辦過大展，他的燒釉為當今瑞典最接近中國陶釉藝術的一個藝術家，一千三百度高溫泥石撒進大量的粗鹽，待鹽塊在窯裡與石英的結晶融合完畢，釉面的礦物色澤，顯得瑰麗大器，寧靜自然。

高鼻子美術館是一個能夠總結陶器產業、論述藝術大師的博物館，過往所有著名的燒陶大師的作品，收藏的件數不算多，卻精緻完整，每個階段燒釉，形式與風格面面俱到。

我頭一次踏進美術館門口，櫃台的售票員歡呼著跟悅然閒話家常，那股說話的熱鬧勁兒，他們可能認識幾十年，自己故鄉的鄉親就是不一樣。我靠近門廳走廊才走進幾步，就給長廊邊上玻璃櫃的展品震驚到了，往後大退一步，原來是一隻大花豹的標本。

2,有一頭獅子 叫璞瑪

很久很久以前，悅然偶然跟我講起他在小鎮的故事。悅然從小喜歡射擊，他在學校耍一只玩具手槍，不巧，見到校長打前走來，他趕緊用掌心摀了槍，槍砲走火，打傷了左手掌。他走到學校旁邊的診所，找醫生。小鎮居民都稱呼他阿林醫生（Dr. Alling），阿林醫生有一頭獅子叫作璞瑪。我頭一次聽他講這故事時，他故意說「獅子」，我一時沒想到既然叫璞瑪，當然是豹啊！璞瑪在診所走來走去，像一隻居家的大花貓。有時候還在桌腳邊摩挲腳趾頭，顯得十分安逸。

悅然的砲傷在左手掌留下一道疤痕，阿林醫生做了點外傷的護理，隨口問一句：

「你爸爸做什麼的？」

「老師。」

「噢，那就不要錢。」

阿林醫生是個冒險家，足跡遠至非洲、拉丁美洲，返回瑞典時帶上了璞瑪。從小璞瑪就長在他的診所裡頭，牠生性愛磨爪子，診所跟醫生家裡的家具如桌腳，都圈緊了厚麻繩，提防這隻大花貓磨壞了家具。

小鎮只有一家診所，居民都認識阿林醫生，更喜歡璞瑪，沒有居民因害怕璞瑪而不去看病，阿林醫生把璞瑪跟診所的環境布置得非常好。

璞瑪之於高鼻子，就像小鎮的標誌一般的吉祥動物。不僅璞瑪升天以後，取了牠的動物標本，設置在美術館的大廳門廊展出，璞瑪坐在診所的病人床上的照片，也像個重要的歷史紀錄一樣掛在牆面。不只璞瑪教人懷念，阿林醫生對高鼻子鎮的地方歷史意義尤深，人們把阿林醫生的大腦浸泡在福馬林裡放玻璃櫃展出，跟璞瑪的標本相伴，牆面上有阿林醫生的生平簡介，到非洲森林探險的照片，還有穿著燕尾禮服和藹泰然的笑容。

美術館出售一張兒童畫的大卡片，漫畫描述璞瑪的故事，說璞瑪誤吞了一只橡膠鞋子，一命嗚呼。小鎮當地的水彩畫家歐克・雷果德是我們的好友。歐克在阿林醫生晚年，常常到他家讀書給他聽，阿林醫生的幽默感很強，歐克讀完書就要回家吃飯，歐克吃素。阿林說：「你快回家吧，不然那些菜葉子都要謝了。」

歐克告訴我，居民之間流傳另一種說法：璞瑪咬了阿林醫生的司機的屁股，阿林知道，璞瑪即使從小與人相處，野性終究不能馴服，於是給璞瑪打了一劑永遠安眠的針。這不妨礙璞瑪留給小鎮居民永恆的回憶，成為人們絮絮叨叨的童話，人們願意相信高鼻子鎮擁有一匹世界上最乖、最好、最無可匹敵的大花貓。

3,馬丁‧歐白

馬丁‧歐白（Martin Åberg, 1888-1946）跟悅然的父親大衛（1888-1952）都出生在1888年，1910年大衛獨自從諾雪平的家鄉到斯京的藝術學校求學，在那裡認識了一批藝術家，經常聚會討論繪畫藝術與文學，這時他跟馬丁相識，成為一生的至交好友。那段時期大衛在《斯德哥爾摩日報》當校對，大衛深富文學修養，對語法形式的要求嚴謹，悅然很小的時候，大衛常在言談當中修正悅然的語法，悅然摯愛古典的語法形式跟父親的教養很有關係。1932年大衛申請到高鼻子鎮的中學教書，以後搬家轉學到大城市波洛思，而高鼻子鎮外頭的海港莊園成為悅然牽掛一生的故鄉。

1932年馬丁·歐白得知大衛一家人搬到高鼻子鎮，立刻來信，希望帶著一家人來看大衛。頭一次他單獨來，大衛開車帶他跟家人一起出遊，沒有人告訴他要去哪。悅然記得很清楚，汽車開過草原，馬丁坐在後座非常緊張，口裡不停叨念著：「菠菜，菠菜，又是菠菜。」他對草原的綠色不滿意，那不是他所能欣賞的景色，他懷疑自己來錯了地方，等到了接近港口，大衛停車，馬丁跳下車，眼前豁然開朗的海港，凹凸起伏的平原，綺麗的景觀，白雲隨著地勢直逼眼前，這時他開懷地大叫起來，笑逐顏開。