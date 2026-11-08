古蒙仁／雙輪飛閱老街溪

1.

三月下旬，我和家人從紐西蘭自駕旅遊二十多天歸來，身心還羈絆在南半球的秋天，而台灣的春天已然來臨。就在我身心尚待調適之際，一些車友奔走相告，「老街 溪自行車道」已正式啟用，他們試騎之後感覺不錯，紛紛敦促我也去嘗鮮，十足展現了車友的熱情和在地的人情味。

得知這個消息後，我確實相當興奮，當下便躍躍欲試。因為興建這條自行車道傳聞已久，是單車 族共同的心願與期盼。但樓梯響了多年，卻未看到人下樓，難免啟人疑竇。如今終於塵埃落定，可以驅車上路了，怎不令車友歡欣雀躍？

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老街溪因經流中壢 老街而得名，發源於龍潭區三角林西側埤塘，呈南北走向，一路流經龍潭、平鎮、中壢、大園四區出海，全長三十七公里，流域面積八十平方公里，屬鄉鎮區域間的小河。除地方誌書外，名不見經傳，若非南桃園的在地人，恐怕少有人知道它的存在。

對我這個桃園的新移民來說，十五年前它確實是不存在的，但落籍中壢青埔後，它就成了我生命中的一部分。在日常生活中不管怎麼拐彎、繞道，都擺脫不了它的身影。其中最值得一提的，便是培養出騎車的興趣和嗜好，而且一以貫之，十五年來不改其志。

老街溪自行車道的啟用，無疑是老天送我的一份大禮，因為它比一般道路更安全，有更多志同道合的車友到此一遊，分享資訊和經驗。更重要的是它的起點就在住家附近，一跨上鐵馬，不到三分鐘便可上路，好像專為我這「不老騎士」量身打造，當然要笑納了。

2.

青埔原名「青埔仔」，位於中壢區青埔里和大園區橫峰村交界處，顧名思義，就是廣大而雜亂的草原。老街溪蜿蜒流過這兒，形成一處寬闊的河床，河床上亂石磊磊，雜草叢生，由於位置偏遠，是一塊人跡罕至的處女地。

直到民國88年，青埔被劃入「高速鐵路桃園車站特定區」，才引發外界關注。所謂的「高鐵特區」或「青埔特區」，從此被房地產界炒得沸沸揚揚。老街溪流經的土地，更是炙手可熱，已成為寸土寸金的金礦區。

從「特區」的地理區塊來看，老街溪的起點應是領航南橋，蜿蜒向北穿過公園橋、老街溪橋，往北再流至領航北橋，並以此為終點，長度僅1.5公里。青埔人所謂的老街溪，只限這段河道，因此它的上下游都是化外之地，不屬青埔生活圈。

十五年來我即生活在這個區塊裡，眼看著一棟棟高樓大廈不斷冒出來，天際線愈長愈高，直逼雲霄，人潮和車潮更是以倍數成長。唯一不變的是，人們依然生活在這個區塊裡，很少逾越此一「邊界」。如今這個邊界終於被打開了，那就是老街溪自行車道的啟用，打破了青埔與老街溪的籓籬，增添了青埔生活圈的親水環境，算得上是地方一大盛事。

3.

目前已開放的「老街溪自行車道」共分三大段，即核心段、上游段及下游段。所謂的「核心段」，是指中壢老城區的河道，歷經漫長而曲折的「加蓋」與「拆除」的過程，堪稱是八十年代台灣都市建設負面教材的範本。

七十年代中壢工商業快速發展，家庭與工業廢水大量排入老街溪，導致溪水嚴重汙染，散發惡臭。民國80年市公所為了掩蓋惡臭，在老街溪畔最繁華的河道「加蓋」，在上面興建大型商場與停車場，於民國86年竣工。卻因產權糾紛與施工品質引發爭議，遲遲無法過通驗收。而加蓋後排水困難，經常溢水造成水患，在居民強烈抗議下，只好走上拆除一途。

民國100年，升格後的桃園市政府接手，決定「開蓋」，於三月拆除，讓老街溪重見天日。同時引進生態工法，興建親水步道，進行全面性的河岸景觀與水質整治計畫，於年底陸續完工。老街溪從此改頭換面，成為市民休閒遊憩的最佳場所。

至於自行車道，並非一次性完工，而是隨老街溪的整治進度，以「分段分工，陸續啟用」為原則。此段從環北橋，經中央橋，中興橋，到中正橋為止，成為環狀水岸步道，與自行車道共構，全長約三公里，完工後隨即開放供市民使用。

上游段主要在平鎮區，串連伯公潭，新光吊橋遺址至石門大圳上游，長約三公里，於民國108年啟用開放。下游段則是從環北橋到青埔領航南橋，約五公里，經過荒郊野外，呈現野溪的天然風光，是典型的水岸廊道。

歷經十五年的艱辛歲月，「老街溪自行車道」成功地將核心段、上游段及下游段串連在一起，全長十一公里。今年三月下旬開放啟用後，吸引眾多單車族來此朝聖，周末假日年輕人更是絡繹於途，不乏親子出遊的溫馨畫面，最後都齊聚青埔的街頭。

高鐵商圈，華泰名品城，書法公園，青塘園和兒童美術館，到處都是YouBike黃色的身影。有些來去匆匆，有些悠閒自在，笑聲洋溢，青春的身影飛揚。青埔和自行車道連結後，顯得更有活力，生活更多彩多姿了。

4.

車友貼心的敦促，我一直謹記在心，某日清晨起床，心有靈犀，便決定去自行車道試騎。五點出門時天色猶暗，四野一片幽黑。因為是臨時起意，連車道入口在那兒都不知道，只知往領航南橋騎去，果然在橋邊發現一道缺口。我不疑有它，順著斜坡飛馳而下，衣袂飄揚，滑行近百公尺才趨緩，令我驚呼連連。

此時天色漸亮，老街溪的河床逆向朝我展開，溪水淙淙，十足野溪的樣貎。自行車道雙向共用，約三公尺寬，蜿蜒穿過半人高的草原。臨溪處設有幾座觀景台，榕樹下還有一座伯公廟，供遊客休憩觀景。放眼望去，蒼茫大地間只此單人孤騎，策馬出林，奮勇前進，宛如武俠片中闖蕩江湖的俠客。

十分鐘後穿過機場捷運的高架軌道，再越過桃園大圳的堤防，進入機捷興南站區，景觀丕變。眼前出現大片草坪，池塘花叢散布其間，頗具匠心，看起來賞心悅目。站場周遭正在大興土木，高樓林立，據說是作為社宅之用。車道上有人慢跑，有人健走，場面有點荒疏，車行不受影響。

車子繼續前進，很快穿過高速公路的橋墩，來往車輛自頭頂呼嘯而過，震撼力十足。此時車道最貼近河床，溪水浩蕩，視野大開，市區的街廓在河岸迤邐展開，環北橋赫然在望，車道已逐漸來到老城區。

環北橋是核心區的南緣，而環北路是中壢北邊的交通幹道，車流極為龐大，自行車道無法直接通過，必須走下方引道，迂迴從橋下經過，二邊斜坡對騎士體力是一大考驗，因此橋畔設有一觀景台，可供騎士眺望，休息後再上路。

我初次來到這兒，不明究裡，騎到環北路碰壁後，才折返觀景台休息。眼看太陽高掛，考慮回程尚需同等時間，便鳴金收兵。行程未過半即打道回府，內心不無遺憾，只能回去做足功課，再從長計議了。

5.

幾天之後我捲土重來，已做好萬全準備，計畫直攻源頭，一路騎到上游段的盡頭再折返，以測試單程所需時間和自己的體能。主意既定，我下到領航南橋車道，便放開手腳，急急如律令，十五分鐘後即來到環北橋。不再猶豫，當下從斜坡俯衝下去，咬緊牙關，加速衝上對岸，眨眼就進入核心段。

過了新民橋，來到伯公廟前的廣場，哇，這兒可熱鬧了，長者早在這兒「開趴」了。跳舞的，打拳的，唱卡拉OK的，散步走路的，各顯神通，熱鬧非凡。我立刻提高警覺，放慢速度，以防撞到長者。一邊為他們感到慶幸，因為老街溪整治後，他們總算有了活動的舞台，讓我見識了庶民的生活情境。

到了中央橋就更熱鬧了，這兒是中壢最繁華的商圈，左有機捷「老街溪站」，人潮都在這兒進出。右有「開蓋廣場」，為紀念老街溪開蓋而建。清晨時分同樣聚集了晨運的人潮，他們較為零散，有如散兵游勇，各行其是，與伯公廟長者集體的喧鬧大異其趣。

中興橋至中正橋一帶的河道，就是當年「加蓋」的現場。行經這兒時，我特別停車憑河觀望，河岸猶殘留拆除的痕跡，卻很難想像當年的模樣。那七百公尺的商場和停車場，宛如海市蜃樓，旋起旋滅，還來不及營運，就被拆除一空。徒留市民茶餘飯後的笑柄，也是對市公所主事者最大的諷刺。

不遠處有一座河川資源中心，以客家傳統古厝作為展場，展示老街溪的生態環境，水文歷史，以及河川整治過程。周遭古木參天，綠樹環抱，延伸到前方的南勢公園，形成一條蒼翠蓊鬱的林道。來此晨運的老少絡繹於途，我小心翼翼地從人群中穿越而過，也感染了那股蓬勃的朝氣。

6.

最後終於來到上游段了，二者之間僅以一座尋常的三崇橋為界。此去三公里，經過八字圳水岸公園和紅磚糯米橋，可達平鎮區的伯公潭，那兒就接近終點了。但實際來到新富橋，車道即被封死，再也無法越雷池一步。

據說橋下有引道可通至終點，但十分隱密，基於安全考量，我並未騎下去。在新富橋端即轉向，快馬加鞭，全速踏上歸途。八十分鐘即騎完全程，回到領航南橋上，為自己的單車生涯寫下新猷。

此後我即將此車道列入每周必騎的七條路線之中。每條各具特色，都是我精挑細選出來的。每天騎其中一條，猶如享受一頓不同風味的早餐，令我樂在其中，周而復始，百騎不厭，遂能維繫十五年而不墜。

老街溪自行車道雖然最晚入列，我對它卻情有獨鍾。每一次騎過，就像在閱讀中壢城鄉的發展史，庶民文化一覽無餘。歷史雖已翻頁，但老街溪自行車道異軍突起，再掀波瀾，意味著歷史的轉折和創新。此時飛閱老街溪，便具有跨越時代的意義，雖千萬人吾往矣。