伊森／青切符與伸展操

今年4月1日開始，日本 政府針對自行車 導入「青切符」制度，使得日常街景產生巨大變化。日語漢字中的「青」指藍色，「切符」不是符咒，而是車票或入場券；青切符是一張藍色單子，正式名稱叫作「交通反則告知書」。也就是即日起，騎腳踏車在路上違規的話，警察 會開藍單罰錢。

多年前，我在日本騎自行車也曾吃過罰則，是個較為奇特的時空背景，被罰坐了四分鐘，情況容後再述。

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警視廳這次明文納入藍單青切符的違規，共有一百一十三種，常見的罰金介於三千至六千日圓，例如：未裝頭燈、戴耳機騎車、雙人乘坐、龍頭上架傘、該暫停未停……等。進入平交道獨立成一項為七千元，最貴的是邊滑手機邊騎車，標價一萬二日幣。政府會這麼強硬導入青切符制度，無非是自行車造成的交通事故比例極高，占了將近百分之二十五，說腳踏車是日本道路一大亂源並不為過。由罰鍰看起來，交警最想撲滅的是滑手機，停紅燈時低頭看也不行。

實際執法一個月後，以京都府為例，四月份共開出一百五十八張青切符，在日本四十七都道府縣中排第五名。京都因為有太多古蹟與小徑，標示與視線都狹隘，一百五十八件違規中「該暫停未暫停」是榜首，超過一百件；第二名就是邊騎邊滑手機了，開出二十二張青切符罰單。

滑手機這件事，當然是不分國界的。

我開車回家的路上，有一小段東向道路，下班時間日照西曬，對向塞在長列車陣的駕駛，一張張面孔都看得清清楚楚。以前我感到非常好奇，怎麼大家都沒綁安全帶？我的老車若不綁安全帶，會自動發出嗶嗶警告音；持續不綁的話，聲音會更急促，好像醫療劇裡的心電圖檢測儀，逼你不得不反應，否則就要死人了。後來才知道台灣的汽車用品行賣有一種插銷，十元二十元一個，插進安全帶溝槽內，車子就閉嘴不會叫了。過了幾年，沒繫安全帶會被罰錢後，夕陽反光下，見到大部分駕駛都綁上了安全帶，取而代之的是在車陣中滑手機；汽車駕駛滑，摩托車騎士也滑，反正大家要一起等紅燈，一起塞車。

多如牛毛的日本青切符罰則中，沒有強制戴安全帽這項，僅列為「努力義務」，也就是不戴安全帽不會吃藍單。這使我想到第一次到美國夏威夷時，見到路上壯觀的哈雷重機車隊，很多騎士沒戴安全帽；美國隊長在電影《復仇者聯盟》中騎Softail Slim的帥氣場面，也是不戴安全帽的。我上網查詢，原來每個州的法規不同，大約有二十個州強制，全美五十州中多數不用；但是，每個州都強制要戴防風鏡。這背後的邏輯似乎是：我們完全尊重你個人自由，沒戴安全帽出了車禍，肝腦塗地，請個人承責；但是你不能不戴防風鏡，因為那會造成你視野限縮，撞到別人，害死別人。

這麼說來，汽車駕駛沒綁安全帶死的是自己，自我承責，法規也不用去限制了。以結果論，社會上增加不戴安全帽不綁安全帶出車禍的死傷者，是好事嗎？若把規模放大一點，把死亡傷殘與全民醫療保險也列入考慮看看。

販賣萬寶路、百樂門的菸商龍頭菲利普莫里斯公司（Philip Morris，以下簡稱PM），曾經引發過一起震驚國際的新聞。1999年時，PM公司對捷克政府的衛生部提過一份損益分析，指出政府如果持續鼓勵人民吸菸，由於民眾罹患肺癌早死，省下的退休金、老年照護、健康保險費用，正負加總起來，社會將得到超過五十八億捷克幣淨產值，等於每個早死的人，為政府省下了一千兩百美金。報告流出後輿論譁然，PM公開致歉，論述的本質牽扯到死亡利益，商業行為把人命定了價，瞬間升級成不可觸碰的道德爭議。而人命確實無價嗎？若用今日的人工智能再做一張損益表，僅以功利主義與社會效能為參數，只怕比當年PM公司的報告更鉅細靡遺，更不堪入目。遺憾的是，每一起交通事故，每一條命，在判決書上都有法院認證的標價，正義向來是千古難題。

青切符制度的背後，或者說每個政府的運作，可能都做過這種規模，無法上檯面的推演。對市民百姓來說，它強制改變生活型態，就像台灣當初推行垃圾不落地，機車強制戴安全帽那般，總有無所適從的混亂陣痛期。在日本，許多民眾利用腳踏車通勤，接送孩童，或騎到列車站換乘地鐵。一下子規定大家不准騎人行道，逼著上沒有腳踏車道的大馬路，反而更危險；而汽車駕駛見到橫行的腳踏車，害怕碰撞，時速僅剩下不到二十，也失去駕車的意義。步行者抱怨自行車的點更多，不煞車的、龍頭插傘的、戴耳機看手機的，不勝枚舉。

每種用路人的本位主義不同，交通規則的設計出發點是安全，經常是反人性的，需要訓練的。明確底線不能踩，例如腳踏車酒駕，騎士會直接得到「赤切符」紅單一張，進入刑法程序，落入牢獄囹圄。青切符主則是罰款，介於刑法與勸告之間，判斷也由執法員警主觀認定，比較曖昧。

青切符中當然有明確、一翻兩瞪眼的條款，例如沒裝頭燈，標價是五千日幣。我曾經在日本開車，進出隧道時見到「請把頭燈關閉」的標示牌，會有這樣的號誌，表示當時開頭燈不是強制的，甚至不希望駕駛開頭燈。現在的車子都有日行燈，上高速公路普遍都會要求頭燈開啟，而開頭燈這件事是為了照明，還是為了讓對向車道知道自己的存在？頭燈也有角度可以調，我第一次買車時，業務要我把角度調到最高，這樣可以照得最遠。我疑惑這樣對方車道的駕駛，不是反而被照得眩光看不清楚，逆向對撞過來，反而危險；業務聽不懂我的問題，最後只說，我們自己看得清楚就好了。這好比寫公文，寫了一堆丟出去，也不管讀者看不看得懂，自己懂就好了；結果對方一頭霧水，還丟回來問。公文往來是小事，整台車撞過來就麻煩了。頭燈確實該裝，但角度微妙，也得帶入換位思考。

青切符中，另外一個明確的條款是不准戴耳機，罰金也是五千，無論是抗噪或嵌入式都算，目的當然是希望騎士能聽到路上的喇叭聲、警示音、路人的叫聲，遇到緊急狀況才能反應。我自己騎腳踏車或在河濱慢跑，已經多年不戴耳機，甚至在健身房運動都不戴。除了怕被撞，另一個理由是怕磨損，曾看過報導，就算是骨傳導式，對聽力都有一定傷害；而聽力傷害是不可逆的，工作上需要重度仰賴聽力，只好放棄這種能享受孤獨，一時與外界隔絕的科技。反過來想，若在戶外郊山騎車慢跑，傾聽自然的聲音豈不更好？

十幾年前我在日本一個風輕海藍的小島參加長距離鐵人賽，比賽的規則向來是獨立完成，自行車賽段不允許躲在他人後面，跟車輪車減低風阻。我獨騎了一百五十五公里，快到轉換區時，一群輪車的選手擋在我面前，照國際規則他們犯了阻擋逼車（blocking）的條款，摩托車上的裁判卻誤以為我跟車，在我身上畫了個大叉，判我違規。這張有如青切符的罰則，規定得在帳篷內坐監牢四分鐘，時間會加總在完賽成績裡，我本來氣得七竅生煙，就像任何一個在路邊被警察攔下的騎士那樣，正要強力抗議申述。轉頭看到處罰帳篷（penalty tent）裡幾個跟我一樣的大叔，也不知是生氣、服氣，還是單純累了，每個人都胸口起伏，默默喘著。我轉念一想，乾脆利用這四分鐘做伸展操，游泳與自行車結束，已經累積五個小時的疲累，背都挺不起來，等下還要接著跑一個全程馬拉松，路還長得很咧！十多年後，沒想到那張違規切符，那頂處罰帳篷內的四分鐘，成為我對那個陽光普照小島的深刻回憶。

日本青切符制度實施沒幾天，腦筋動最快的還是詐騙集團，馬上有高中生被假警察宣告違規，當場索取現金六千元。上禮拜我走在台灣的人行道上，短短幾分鐘之內，一個身型有一百九的壯漢騎在YouBike上對我大叫借過；接著另外一個男孩為了搶黃燈，在YouBike上瞪著我，猛轉鈴鐺呼嘯而去，完全契合人性與都市叢林法則。台灣六都中，車禍事故率最高的城市，每二十八小時會死一個人，我曾在河濱道慢跑時，被後面來的YouBike撞到，前輪沿著腳踝往小腿肚大腿背一路輾上來。想到這個經驗，反倒感激起那兩個年輕人，他們就像在印度街頭，見到車屁股貼著「按我喇叭」（horn me）的駕駛那般，還願意出聲救我一命。

我突發奇想，如果不是犯了殺人越貨的赤切符刑事案件，僅犯了青切符類的警告，那不如把罰則改成做伸展操。瞪行人罰五分鐘，戴耳機騎車七分鐘，滑手機騎車十二分鐘，邊滑手機邊戴耳機的，加總成十九分鐘。員警把違規的大家，男男女女老老少少，統統集合起來，在人行道邊一起做伸展操。

既可以省錢，大概也能延長壽命。