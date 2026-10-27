陳其豐／音聲直抵耳畔

黃子揚《小號AAA》（有人出版）

小號（trumpet）作為音域最高的銅管樂器，聲音嘹亮高昂，具有瞬間穿透合奏的感染力，也能配合曲目所需，透過弱音器（mute）或調節吹奏力度，展現低迴沉鬱的風格。當黃子揚以《小號AAA》為書名集結評論文章，便顯露了一種發聲企圖，全書漫談電影、音樂 、戲劇 與文學，形式不拘一格，文字能收能放。

往返於觀點與感受之間，《小號AAA》各篇取徑有異，卻保有相似的敏銳與寬厚。寫周星馳 《功夫》裡高價兜售《如來神掌祕笈》的江湖術士，黃子揚說他實則獨具慧眼，看見小孩本質，「相信每個人都是可造之材」。評蔡曉玲散文集《洞》，他描繪一個自行掉隊，讓一切安靜流過也不試圖去抓的女子身影，「但當我們把鏡頭轉向她的正臉，我們會發現，她竟是淺淺笑著的」。

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目光穿透表象，幾處靈動的音聲更是直抵耳畔。

有時正當節奏平穩推進，句子倏忽拔升，譬如談及林家謙唱蔡健雅的〈拋物線〉：「琴聲如鈴亦如濕泥，承托他的歌聲如最清澈的溪水澗澗。一切是森林剛下過雨的氣息。有一點清新。有更多的悔意。氣音壓在每片想要捲土重來的葉面。懸宕的陰天。愛的拋物線。」思緒跳脫既定軌跡，沿切線方向飛出，短句接連短句，意象層疊意象，聲音竟也有了觸感與溫濕度。

或形容Damien Rice的情歌：「像懸崖那樣，忍不住讓人想一遍遍聽下去，跳下去，欲罷不能。」一躍而下，低到塵埃裡，卻又告訴自己：「不過是歌啊，不過是情，終究都要豁達一些，學會放下。」一面縱身，一面勸慰自己，不正是情至深處的矛盾與猶豫？書中也確實出現三個寫過一遍，依舊放不下的對象，黃子揚便再寫一遍，愛一個人從來不會只愛某一面。

是以我們也會發覺，黃子揚常以扭過頭去的姿態為文章開場：「我得承認我原先對戴佩妮的新專輯《雙生火焰》沒抱太大期望。」「千萬不要細聽娃娃魏如萱新專輯裡的那首〈你還是你嗎〉。」「《鬼滅之刃》我一開始最不喜歡的角色其實是我妻善逸。」事先劃設界線，隨後又逐步推向理解與共鳴，讀者不知不覺間，也「動了真情」。

《小號AAA》書名英譯為An Alt Account（小帳號），社群軟體講求即時連結，同時加劇自我割裂，一個人擁有主帳號與（無數）小帳號，向不同受眾坦露殊異的自己。如何斷言表╱裡、真╱假？黃子揚自陳，本書完成於新冠疫情期間，當時又剛結束一段戀情，大量書本與電影是他修補自己的途徑。於是書中那些閃爍的文字，便如在大帳發文裡過渡小帳心思，幾乎是〈前往散文的地平線〉說的了：「風景無處不自己，儘管書寫一再閃躲，我們仍在倒影中隱約看得到那朵美麗的水仙。」

小號吹響。