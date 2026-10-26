浮生這場戲，誰都沒劇本，只是去幫別人賞屋，到後來賀成交的竟然是我，買下了這間預售屋 。我是簽完約才回家跟爸爸說，隔天開車帶他去看，他很中意這樣價格這樣環境這樣的風景，可以買下自己的房子。半年後，父親猝逝，我連哀傷都來不及，心中最大遺憾，就是爸爸沒等我的房子蓋好，讓我陪著他，窗前喝一杯咖啡，上頂樓看夕陽。

房子在建的那幾年，因為疫情 ，人工物料延宕，工程進度緩慢。三不五時，搭捷運 來基地看看，十樓，二十樓，結構體好了，外觀好了，內裝好了，終於交屋。

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不年輕了我，所有積蓄都投入這間可見一小片河的房子，卻還是下決心，搬新居，不上班，接住所有改變，簡單即是生活。

我是老台北的囡仔，記憶裡，永遠有一條河。

小時候，爸爸總愛臭彈，年輕時如何追媽媽，牽著她的手，夕陽下散步台北橋，送媽媽過河回三重，再走路返去延平北路，每天河兩頭走來走去，實在太麻煩，兩人就結婚了。童年我，四界迌，有水門，有碼頭，有古早商店街一人一舟，還有無量無邊的浮生渡河。

浮生就是，為了一個家奔波，日也做，瞑也做，終於買屋，爸爸帶著一家大小，從大稻埕搬到大橋頭，依舊，走幾條街就有河。房子跟人一樣，會老，河邊的孩子長大了，接手父親，擺渡在時代浪潮下，繼續築夢。

我沒趕上父母那輩的河邊暮色，最終流浪到這裡。自己的家，如我所願，卻常有念頭，要從小時候什麼都沒有的彼个碼頭，走「藍色水路」，來到我即將老去人擠人的那個渡船頭。或許現在的我就是了，浮生一渡，渡有情，渡無憂，有人離去，有人回來，而我，離不開這條河。