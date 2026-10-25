國中一年級，大年初二晚上八點多，我在台北雲和街的家，因為暖爐爆炸，一下子燒得精光。父親生前服務的單位不願重建，母親只好在廢墟上搭個草棚，扮演「最牛釘子戶」：賴著不走！

草棚透風透亮，夜裡的蟲聲就在床腳，壁虎和蜘蛛 也進進出出。打開門，是燒得只剩幾根焦黑的柱子和頹圮的牆壁，牆裡崩落的黃土已經長滿野草。四面人家暈黃的燈火跟幢幢人影，讓我覺得既熟悉又疏遠。

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我的白貓應該是燒死了，害我加倍失落，幸虧又來了隻流浪的狸花貓。據說所有的貓當中，狸花貓是最強的，因為牠們較晚被馴化，仍然保有野外求生的本能。牠是我放學回家，在溫州街路邊發現的，當時對著我咪咪叫，我蹲下身叫牠過來，牠只走幾步就回頭看，原來牆洞裡躺著兩隻小貓 ，一動不動，都死了，顯然牠是死了孩子的貓媽媽。

不知是不是因為死了娃，牠的眼神很兇，動不動就炸毛，連餵牠吃東西，都得快快把手抽回，否則可能掛彩，我乾脆給牠取名「兇貓」。

母親很歡迎牠，因為廢墟間原本有許多大老鼠 出沒，自從兇貓入住，老鼠就不見了。相信進了牠肚子，因為有一天我發現牠嘴邊有紅色的血跡，看我的眼神也不一樣，大概剛剛經過獵殺。

當然兇貓也可能跟別的貓打架，有一回出現了一隻顯然比牠強悍的大橘貓，先在廢墟當中打，不見貓影只聞殺聲，突然兇貓一溜煙逃進房間，大橘貓居然追進來，而且掠過我的腳邊。真是欺人太甚！我立刻把門關上。

母親不在家，屋子裡成為一人二貓的羅馬競技場，便見殺聲四起，打成一團。速度快到看不清，只見貓毛四處飛，而且是一團一團的。突然，戰鬥停止，兩隻貓都定在那兒。大橘貓把四條腿張開，拉了泡尿，再仰頭瞪著我低吼，牠居然要攻擊我了！好漢不吃眼前虧，我趕緊把門打開……

兇貓打輸讓我丟臉，不過沒幾天就扳回一城。那天下午我站在院子裡，兇貓跟在身邊，突然渾身的毛都立了起來，尾巴也變粗，身子放低，用匍匐的姿態蹭到大門，接著往大門下面狠狠揮出一爪，便聽見嗷嗷的狗叫從門外傳來。我打開門，原來是斜對門鄰居的花狗，一邊往後退一邊鬼叫。我站在門前，兇貓站在腳邊，突然牠竄上前左右開弓，又給花狗臉上來了兩爪。

太精采了！有所謂「狗仗人勢」，居然貓也能仗人勢，這畫面我記一輩子。